Mercoledì, alle Camere riunite, Putin ha pronunciato il suo discorso sullo stato della nazione, in cui ha dedicato molto spazio alla battaglia della Russia contro il Covid-19 e ai piani per migliorare il benessere e lo sviluppo economico nel Paese.

Successivamente ha accusato l'Occidente di minacciare la stabilità della nazione e dei Paesi vicini, in riferimento alle proteste in Ucraina e Bielorussia, dove Putin continua ad appoggiare il presidente Alexander Lukashenko, che lo scorso anno si è impossessato del potere, truccando il risultato delle urne, ma dovendo però affrontare una dura e crescente opposizione interna.

Il 17 aprile le autorità bielorusse hanno annunciato di aver sventato un complotto appoggiato dagli Stati Uniti per assassinare il presidente Lukashenko. Il Servizio di sicurezza federale russo (FSB) ha affermato di aver arrestato due bielorussi presumibilmente coinvolti. Una notizia però smentita dalla leader dell'opposizione bielorussa in esilio, Svetlana Tikhanovskaya, definita una "provocazione".

Ma per Putin, ridisegnare la realtà per adattarla ai suoi disegni è normale, come il definire una esercitazione le decine di migliaia di uomini e mezzi che da settimane sta ammassando in Crimea e nel Donbass, lungo il confine con l'Ucraina, minacciando l'invasione di quella nazione.

E il resto del mondo, sempre secondo Putin, non dovrebbe vedere, giudicare e/o intervenire in alcun modo per contrastare quanto lui sta facendo, perché "se qualcuno dovesse interpretare le nostre buone intenzioni come debolezza, la nostra reazione sarà asimmetrica, rapida e dura... Decideremo da soli in ogni caso dove si trova la linea rossa"... oltrepassata la quale la Russia potrebbe agire contro gli organizzatori di qualsiasi provocazione che avranno a pentirsi di quanto fatto.

Quale sia la linea rossa lo ha spiegato poi il portavoce di Putin, Dmitry Peskov, descrivendola come qualsiasi ingerenza negli affari della Russia, sia di politica interna che di politica estera.

E tanto per far capire che le sue minacce non sono parole vuote, Putin, affermando che l'obiettivo di Mosca è "parlare [con le altre potenze] di armamenti per creare un ambiente di convivenza senza conflitti basato su un’eguale sicurezza", ha ricordato agli Stati Uniti e al mondo che a breve entrerà in servizio il missile ipersonico Zircon, ritenuto inattaccabile ai sistemi antiaerei in uso sulle unità navali delle forze occidentali.

Nel frattempo, mercoledì in Russia si protesta a favore di Navalny. La polizia ha arrestato finora un centinaio di sostenitori del dissidente che si stavano radunando in diverse città, dato che le manifestazioni, vietate dalle autorità, sono state organizzate in tutto il Paese. A Mosca sono programmate per il tardo pomeriggio.