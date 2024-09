Carlo Messina, Intesa Sanpaolo: raggiungere il target Net-Zero entro il 2050, sostenere i piani di transizione delle imprese, offrire sempre più prodotti di investimento sostenibile, favorire l’inclusione e abbattere le disuguaglianze sociali sono solo alcuni degli impegni contenuti nel pilastro ESG del Piano d’Impresa 2022-2025.



Carlo Messina: il rendiconto annuale delle performance ESG di Intesa Sanpaolo

Il CEO Carlo Messina lo ha ribadito in diverse occasioni: l’obiettivo di un grande Gruppo bancario come Intesa Sanpaolo è creare valore sostenibile di lungo periodo per sé e per i propri stakeholder. Un impegno declinato su più fronti: raggiungere il target Net-Zero entro il 2050, sostenere i piani di transizione delle imprese, offrire sempre più prodotti di investimento sostenibile, favorire l’inclusione e abbattere le disuguaglianze sociali sono solo alcuni degli obiettivi definiti nel pilastro ESG del Piano d’Impresa 2022-2025. Risultati, valori guida, strategie e nuovi obiettivi sono illustrati in un documento annuale, la Dichiarazione Consolidata Non Finanziaria, che rendiconta le performance del Gruppo guidato da Carlo Messina in ambito ESG (Environmental, Social and Governance) secondo i principali standard internazionali.



Carlo Messina: Intesa Sanpaolo, l’obiettivo è diventare la prima Impact Bank

Come aveva sottolineato il CEO Carlo Messina lo scorso novembre presentando a Brescia l’ampio programma per la riduzione delle disuguaglianze, Intesa Sanpaolo, oltre a essere motore dell’economia del Paese, intende promuovere un reale contributo sociale alla comunità in termini di inclusione, valorizzazione dell’ambiente e della cultura, promozione dell’educazione e dell’innovazione. È in quest’ottica che è nata la nuova struttura “Intesa Sanpaolo per il Sociale” con sede a Brescia: inaugurata lo scorso marzo, punta a favorire la diffusione della cultura del sociale e assicurare il presidio per il governo delle attività sociali svolte dal Gruppo. Principale progetto di coesione in Italia, supportato fortemente da Carlo Messina, rafforza il ruolo di Intesa Sanpaolo quale istituzione al servizio del Paese per la promozione di una società più equa.