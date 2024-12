In una lettera personale datata 20 novembre 2024, Papa Francesco ha nuovamente dimostrato la sua vicinanza a Davide Romano, confermando un rapporto di corrispondenza già esistente. La missiva, intima e profonda, rivela un accompagnamento spirituale che va oltre il semplice scambio epistolare.

Il Pontefice riconosce il travagliato percorso spirituale di Romano, segnato da "cadute e rinascite", citando il profeta Geremia per descrivere un'esperienza di chiamata divina. Particolarmente significativo è l'apprezzamento per la Compagnia del Vangelo, realtà che rispecchia la Chiesa "povera e per i poveri" tanto cara a Francesco.

La lettera sottolinea il ritorno di Romano alla Chiesa cattolica, interpretato come un cammino di grazia e riconciliazione. Il Papa lo incoraggia a vivere questa nuova appartenenza come un dono prezioso, affidandosi a una guida spirituale e nutrendosi dei sacramenti.

Questo scambio epistolare non rappresenta un episodio isolato, ma sembra configurarsi come un dialogo continuo che testimonia l'attenzione personale di Francesco verso storie individuali di fede e trasformazione.

L'articolo evidenzia come la corrispondenza tra il Papa e Romano sia ormai un rapporto consolidato, caratterizzato da un profondo supporto spirituale e una genuina vicinanza umana.