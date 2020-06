Challengers For Now: La serie completa. Finalmente online la prima stagione della webseries dedicata all’avventura del Team Luna Rossa per la conquista della Coppa America 2021.

Challengers For Now vi porterà dietro le quinte della base cagliaritana del Team Luna Rossa Prada Pirelli che dopo il fermo causato dal Covid19, sta riprendendo la preparazione per la conquista del trofeo velistico più prestigioso al mondo: L’America’s Cup.

Max Sirena (Skipper & Team Director): «Essere “challenger” – sfidanti - ci ricorda ogni giorno quale è il nostro obiettivo e ci spinge a impegnarci sempre di più per raggiungerlo. Questa webseries è un progetto a cui, come team, teniamo molto, soprattutto perché racconta il lungo percorso che c’è dietro una sfida così complessa come quella dell’America’s Cup»

In queste 4 puntate potremmo conoscere ad esempio i criteri che hanno portato alla scelta e composizione della squadra oppure i segreti e curiosità della barca ‘che vola’ spiegati dagli ingegneri e la vita degli atleti tra allenamenti, riunioni e uscite in mare.

Qui per vedere la web series completa!