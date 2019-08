Samsung Galaxy Note 10 e Note 10+ presentati ufficialmente: tanta potenza, nuova S Pen ed un foro nel display

Tra gli smartphone presenti sul mercato i Galaxy Note di Samsung sono tra i più interessanti e non hanno dei veri rivali. Questi dispositivi, infatti, integrano una penna, mentre nessun altro smartphone lo fa (in alcuni casi si tratta di un pennino capacitivo e non smart).

Quest'anno Samsung ha deciso di cambiare un po' le cose presentando non uno, ma ben due Galaxy Note, il Samsung Galaxy Note 10 ed il Note 10+.

In linea di massima questi smartphone hanno caratteristiche del tutto identiche, ma ci sono anche delle differenze che per qualcuno potrebbero essere interessanti.



Vediamo le principali caratteristiche dei due prodotti.



Caratteristiche tecniche del Galaxy Note 10

Display: Dynamic AMOLED, 6.3″ Full HD+

CPU: Exynos 9825

GPU: Mali-G76 MP12

RAM: 8GB

Memoria interna: 256GB

Sistema operativo: Android 9 Pie

Connettività: dual SIM, dual standby, 4G LTE, VoLTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS, Beidou, Galileo, NFC

Fotocamera frontale: 10MP, f/2.2

Fotocamera posteriore: tripla (12MP + 16MP + 12MP, teleobiettivo OIS), flash LED

Batteria: 4500 mAh

Lettore di impronte digitali integrato sotto il display, sblocco tramite riconoscimento facciale

Caratteristiche tecniche del Galaxy Note 10+

Display: Dynamic AMOLED, 6.8″, Quad HD+

CPU: Exynos 9825

GPU: Mali-G76 MP12

RAM: 12GB

Memoria interna: 256/512GB

Sistema operativo: Android 9 Pie

Connettività: dual SIM, dual standby, 4G LTE, VoLTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS, Beidou, Galileo, NFC

Fotocamera frontale: 10MP

Fotocamera posteriore: quadrupla (12MP + 16MP + 12MP + ToF VGA), flash LED

Batteria: 4300 mAh

Lettore di impronte digitali integrato sotto il display, sblocco tramite riconoscimento del volto