In occasione della Giornata mondiale sulla sindrome di Down – giovedì 21 marzo – 24 ORE Cultura, l’Associazione Genitori e Persone con sindrome di Down (AGPD) e il Museo delle Culture presentano:

“IDENTIKIT – La potenza dell’identità”, a cura di Denis Curti; un progetto educativo-fotografico che vuole essere anche un momento di riflessione su temi sempre più emergenti della società contemporanea.

L’esposizione - aperta al pubblico dal 21 marzo fino al 7 aprile – presenta 34 scatti di sei grandi fotografi - Marco Craig, Maurizio Galimberti, Fabrizio Spucches, Tarin, Sofia Uslenghi e Vito Margiotta, che raccontano le storie personali di 24 giovani e adulti dell’Associazione AGPD che hanno partecipato al laboratorio fotografico.

Il progetto si è svolto in due fasi: un primo momento all’interno del Mudec Lab, fatto di dialogo e confronto - dalla cura delle parole ai temi dell’accessibilità - tra i partecipanti e gli artisti, per imparare insieme a relazionarsi con la sindrome di Down.

La seconda fase, più intima, ha permesso ai fotografi di entrare negli spazi della quotidianità dei partecipanti, dal loro luogo di lavoro alla casa, fino alle memorie personali.

FOTO:*_©FabrizioSpucches-AGPD-Mudec



Questo percorso di reciproco avvicinamento rispetto a mondi apparentemente lontani ha prodotto un racconto per immagini di grande intensità e delicatezza. Ospitato all’interno delle

vetrine dell’Agorà del Mudec, il progetto permette ai visitatori del museo di poter entrare in relazione con altre vite, altre identità. Da qui il titolo: IDENTIKIT – La potenza dell’identità, quelle stesse identità che attraverso le luci del set fotografico sono riuscite a raccontarsi in un progetto artistico.

INFO UTILI:

MUDEC Via Tortona 56, tel. 02/54917

DATE 21/03/2024 – 07/04/2024

ORARI Lun 14.30 ‐19.30 | Mar, Mer, Ven, Dom 09.30 ‐ 19.30 | Gio, Sab 9.30‐22.30

Ingresso libero

*_©Angelo Antonio Messina