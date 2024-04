L’AD Gianpiero Strisciuglio, insieme al Presidente Dario Lo Bosco, ha di recente presentato EasyRailFreight, una piattaforma digitale innovativa creata da Rete Ferroviaria Italiana per rivoluzionare il settore della logistica intermodale. L'obiettivo è quello di facilitare l'interazione tra domanda e offerta nel trasporto merci, contribuendo contemporaneamente alla riduzione delle emissioni di carbonio nel settore dei trasporti.



Gianpiero Strisciuglio: EasyRailFreight è la chiave per una logistica efficiente e competitiva

Lanciato da RFI, società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS guidata da Gianpiero Strisciuglio, l'applicativo EasyRailFreight mira a digitalizzare i processi di logistica, in linea con gli obiettivi stabiliti dall'Unione Europea per un'economia sicura, sostenibile e circolare. Grazie alla sua interfaccia intuitiva, EasyRailFreight offre agli operatori di mercato la possibilità di vedere le soluzioni disponibili per il trasporto delle merci, coinvolgendo un numero sempre maggiore di piccole e medie imprese. L'obiettivo è promuovere i servizi di trasporto intermodale in modo più efficiente, aumentando i volumi di traffico e migliorando la competitività. Con un accesso semplificato all’offerta di servizi e un costante perfezionamento della qualità dei flussi informativi, EasyRailFreight si propone dunque di ottimizzare l'efficienza del trasporto intermodale, infrastrutturale e terminalistico, incoraggiando la crescita sostenuta dei volumi di traffico.



Il commento dell’AD Gianpiero Strisciuglio sul lancio di EasyRailFreight

Frutto della collaborazione con gli stakeholder del settore, EasyRailFreight non fa che confermare il ruolo di RFI di facilitatore e integratore modale nel sistema logistico italiano. Con queste parole, l’AD Gianpiero Strisciuglio ha commentato il lancio del nuovo applicativo: “EasyRailFreight vuole essere uno strumento a supporto della logistica e del trasporto delle merci su ferro, attraverso una infrastruttura digitale che replichi l'infrastruttura fisica. Grazie al contributo delle imprese ferroviarie e dell'autotrasporto, dei terminalisti e di tutti gli operatori del settore merci implementeremo l'attuale sistema digitale per consentire lo scambio di informazioni, la prenotazione di servizi, interventi predittivi. Per questo, RFI è impegnata in un grandissimo processo di rinnovamento delle infrastrutture, con un piano di investimenti senza precedenti”.