I "fact-checker" europei hanno concentrato gran parte dei loro sforzi negli ultimi giorni e settimane cercando di individuare e contrastare la disinformazione riguardante la situazione in Ucraina.

All'inizio dell'anno in corso, mentre la guerra cresceva di intensità nel Donbass, la diffusione di notizie false sull'Ucraina rilevate nell'UE era ancora molto ridotta.

I fact-checker hanno però rilevato una crescita, anche se i livelli qualitativi e quantitativi della disinformazione non sono stati definiti allarmanti.

EDMO, European Media Digital Observatory, pubblica regolarmente approfondimenti che evidenziano le principali tendenze di disinformazione legate alla guerra in Ucraina. Si basano sugli articoli di verifica forniti dai membri appartenenti alla propria rete.

Di seguito un esempio, tra i tanti, della disinformazione Russa:

Diversi paesi hanno assicurato di voler consegnare all'Ucraina i carri armati tedeschi Leopard, ritenuti tra i migliori al mondo.

"Una vecchia foto è stata condivisa con false affermazioni al riguardo. L'immagine mostrerebbe il primo carro armato Leopard distrutto distrutto nell'Ucraina orientale. È fuorviante: la foto non ha nulla a che fare con gli attuali combattimenti in Ucraina. Circola dal 2018, ed è stato poi presentato come raffigurante un carro armato turco nel nord della Siria, presumibilmente distrutto da gruppi armati curdi".