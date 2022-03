Se il buongiorno si vede dal mattino, dopo le qualifiche del GP del Bahrain - le prime della nuova stagione di Formula 1 - si può dire che la Ferrari ha sostituito la Mercedes come scuderia maggiormente accreditata per contrastare la Red Bull nella lotta al titolo mondiale per il 2022.

È infatti di Charles Leclerc il miglior tempo in Q3 sul circuito di Sakhir, con 1:30.558, e sua è la prima pole del 2022. E poteva essere doppietta se Verstappen, nell'ultimo giro a disposizione, non avesse fatto meglio di soli 6 millesimi dell'altro ferrarista, Carlos Sainz. L'olandese è in riogtardo di poco più di un decimo. Quarto tempo e quarto posto in griglia per l'altra Red Bull di Sergio Perez.

E che il successo (per ora parziale) delle rosse non sia un fuoco di paglia lo dimostrano le prestazioni delle altre vetture motorizzate da Maranello, con il sesto tempo di Bottas (Alfa Romeo) ed il settimo di Magnussen (Ferrari).

Le Mercedes? Lewis Hamilton è quinto con quasi 7 decimi di distacco da Leclerc, mentre Russell è solo nono. Alonso (Alpine) con l'ottavo tempo e Gasly (Alpha Tauri) con il decimo completano la top ten.

"Gli ultimi anni sono stati incredibilmente difficili per la squadra - ha detto Leclerc dopo le qualifiche - e speravamo che queste nuove regole fossero un'opportunità per noi e abbiamo lavorato duramente per essere in grado di lottare per i posti migliori. È stata una Q3 difficile. Non ero del tutto soddisfatto della mia guida, ma alla fine siamo riusciti a prendere la pole. Eravamo abbastanza sicuri che la Red Bull sarebbe stata davanti, ma poi quando abbiamo messo a punto tutto la macchina era molto competitiva"."La Q2 sembrava buona - ha commentato Verstappen -, poi la Q3 è stata un po' difficile nel trovare il giusto equilibrio. Ma abbiamo una buona macchina, anche una buona macchina da corsa, che a fine giornata è la cosa più importante. Un buon inizio per la nuovo era. Abbiamo alcune cose su cui riflettere e cercheremo di fare meglio per la prossima volta. Alla fine sarà una bella battaglia con Charles e Carlos. Hanno fatto un buon lavoro durante l'inverno"."C'era quel decimo in più che Charles è riuscito a estrarre alla fine - ha detto Sainz - ma sono davvero contento dei progressi che ho fatto. Sono stato molto lontano per tutto il weekend, più di mezzo secondo, quindi trovarmi a lottare per la pole è stata una soddisfazione. È un po' un peccato perderla. Ma Charles è stato in testa per tutto il weekend e se l'è meritata".

L'inizio della gara è previsto alle 16, ora italiana.







Crediti immagine: twitter.com/F1/status/1505215165394046982