Il 20 e il 21 settembre torna, nella storica Piazza Fabrizio De André, a Roma, la finale della 23ª edizione del Premio Fabrizio De André Parlare Musica che, da anni, mira a promuovere la creatività e l’originalità delle nuove produzioni artistiche italiane nella musica, nella poesia e nella pittura.

Patrocinato dalla Fondazione Fabrizio De André Onlus, promosso e sostenuto dall'Assessorato alla Cultura di Roma Capitale, con il coordinamento del Dipartimento Attività Culturali, con la produzione esecutiva di iCompany, la direzione artistica di Luisa Melis, il supporto organizzativo di Zétema Progetto Cultura e la collaborazione con LEA e SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori, la 23ª edizione del Premio è dedicata al giornalista e scrittore Massimo Cotto, recentemente scomparso.

«Quest’anno sarebbe dovuto essere, di nuovo, con noi, Massimo Cotto – dichiara la Direttrice Artistica Luisa Melis – Purtroppo, non sarà così. Rimane la gioia di averlo conosciuto ed il dolore grande di averlo perso. Questa edizione, del Premio, è dedicata a lui».

La giuria, di qualità, della finale, sarà composta da:

per la sezione Musica: Dori Ghezzi (Presidente di Giuria), Luisa Melis (Direttrice Artistica), Massimo Bonelli (Produttore esecutivo), Miguel Gotor (Assessore alla Cultura di Roma Capitale), Gianni Paris, Roberto Sironi, Vincenzo Costantino Cinaski, Alessia Pistolini, Paolo Talanca, Fausto Pellegrini, Rossella Diaco, Piero Cademartori, Ilaria Pilar Patassini, Elizabeth Boudjema, Teresa Mariano, Mauro Ermanno Giovanardi, Pino Marino, Massimo Poggini;

per la sezione Poesia: Vincenzo Costantino Cinaski (Responsabile Sezione Poesia), Erika Mineo, in arte Amara, Antonio Prestieri, in arte Maldestro, Federico Bona;

per la sezione Pittura: Roberto Sironi (Responsabile Sezione Pittura), Raffaella Manna, Silvia Guglielmi, Eva Amos, Daniela Borla.

Durante la serata, saranno assegnati anche i vincitori della Targa Faber (il premio alla carriera) e della Targa Quelli Che Cantano Fabrizio (il premio per le reinterpretazioni delle opere di De André). Nelle edizioni precedenti, sono stati premiati Bandabardò, Beppe Barra, Bobo Rondelli, Brunori Sas, Clementino, Cristina Donà, Daniele Silvestri, Diodato, Enrico Ruggeri, Enzo Avitabile, Eugenio Finardi, Ex-Otago, Fiorella Mannoia, Madame, Mannarino, Mauro Ermanno Giovanardi, Morgan, Motta, Musica Nuda, Negrita, Neri Marcorè, Niccolò Fabi, Paola Turci, Piero Pelù, Roberto Vecchioni, Samuele Bersani, Simone Cristicchi, Vinicio Capossela.

A queste targhe, si aggiungerà anche la Targa Dei Lettori Di Repubblica, che premierà il finalista della sezione Musica più votato sul sito della testata giornalistica.

I finalisti delle sezioni Poesia (selezionati da Vincenzo Costantino Cinaski) e Pittura (selezionati da Roberto Sironi), sono in ordine alfabetico:

per la sezione Poesia: Benedetta Bianchi, Antonella Denis Caputi, Daniela Carnevale, Alice Clarini, Mariapia L. Crisafulli, Matteo Di Fabio, Francesco Di Paola, Gianmarco Girolami, Ketty, Pietro Nicolaucich, Monica Pagnotta, Sofia Verucci.

per la sezione Pittura: Emilia Cotza, Giorgia Distefano, Pierpaolo Mancinelli, Mario Marasá, Melanie Mollo, Mariella Rinaldi, Glenda Safonte, Rosy Sapienza, Sofia Verucci.

Domani (mercoledì 11), giovedì 12 e venerdì 13 settembre, alle ore 21.00, all’Auditorium Comunale di Isernia (nuova location), si terranno le semifinali della sezione Musica (ingresso gratuito). Conduce la serata Mauro Ermanno Giovanardi. Questi i nomi (in ordine alfabetico), dei 30 artisti, che accedono alle semifinali (sezione musica):

Alec Temple, Alfredo Marasti, Alice Clarini, Boetti, Campi, Carlo Vannini, Claudia Salvini, Dalia Buccianti, Devil A, Dutty Beagle, Elisa Benetti, Erre Punto, Fante, Federico Orlando, Franz, Giargo, Giuseppe Avarello, Glicine, Januaria, Liccia, Luca Fol, Luca Me, Lumen, Mabi, Mancino, Milomaria, Noite, Omero Al Telefono, Santoianni, Tom Armati.

I semifinalisti si esibiranno di fronte alla giuria di qualità, composta da Luisa Melis, Mauro Ermanno Giovanardi, Pino Marino, Massimo Poggini, Teresa Mariano e Luca De Martino (Assessore alla Cultura del Comune di Isernia).

L’appuntamento, promosso dal Comune di Isernia Assessorato alla Cultura e Pro Loco Città di Isernia, è organizzato da Borghi Artistici I.S srl, con il Patrocinio della Fondazione Fabrizio De André Onlus.

Attraverso queste tre serate, verranno decretati i finalisti della sezione Musica, che si esibiranno sul palco di Piazza Fabrizio De André e tra i quali verrà selezionato il vincitore, che verrà premiato insieme ai vincitori delle sezioni Poesia e Pittura, scelti tra quasi mille candidati.

Il Premio Fabrizio De André, istituito nel 2002, nasce con l’obiettivo di valorizzare nuovi talenti che si distinguono per l’originalità delle loro creazioni artistiche. Mira a incentivare la creatività di autori, compositori, interpreti ed esecutori emergenti della musica italiana. L’intento è quello di promuovere una creatività libera, svincolata da mode, generi e logiche commerciali, per incoraggiare l’innovazione e la freschezza delle nuove opere artistiche. Riconosciuto come uno degli eventi di riferimento, per gli artisti che esplorano nuove vie nella musica d’autore, il Premio si avvale di una giuria composta da musicisti, scrittori, giornalisti, critici musicali e professionisti del settore, presieduta da Dori Ghezzi.