Di nuovo in aumento i contagi da coronavirus con 463 persone infette nelle ultime 24 ore, con il totale di casi che adesso è di 250.566.

Nel dato pubblicato solo Calabria, Valle d'Aosta, Basilicata e Molise non registrano nuovi casi, mentre i livelli maggiori di contagio si registrano in Lombardia (71 casi) ed Emilia Romagna (69 casi). preoccupante il fatto che l'aumento dei contagi sia stato registrato nonostante la sensibile diminuzione di tamponi effettuati: solo 37.637, circa 16mila in meno rispetto a ieri.

Il numero totale degli attualmente positivi è di 13. 263, 310 in più rispetto a ieri. Tra i positivi, 45 (2 in più di ieri) sono in cura presso le terapie intensive, 763 (8 in meno di ieri) sono ricoverati con sintomi e 12.455 sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi (316 in più nelle ultime 24 ore).

Il numero complessivo di dimessi e guariti sale a 202.098, in aumento di 151 rispetto al dato di sabatao. Oggi i morti sono 2, con il totale dei decessi che arriva così a 35.205.