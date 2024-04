Oggi compie gli anni la tre volte candidata ai Golden Globe, Anya Taylor-Joy, nata a Miami il 16 aprile del 1996.

All’orizzonte per lei ci sono 3 progetti. Il primo sarà presentato in anteprima al prossimo Festival di Cannes! Si tratta dell’atteso capitolo del franchise di Mad Max dal titolo Furiosa: A Mad Max Saga.

Quanto agli altri 2 progetti: il primo è in fase di sviluppo, mentre il secondo è in post-produzione. In particolare quest’ultimo dal titolo The Gorge, è diretto da Scott Derrickson e sarà distribuito su Apple TV+. Nel cast spiccano Miles Teller e Sigourney Weaver.