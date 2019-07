Gusto e Solidarietà a Capri per la 6.a Edizione del “Pizza Jazz Capri Birra Artigianale” il programma e le novità

Da Capri Louis Molino - Il Pizza Jazz Birra Capri torna nel centro storico di Anacapri, il 15 Luglio, per la sua 6a edizione. Come ogni anno, dal 2014, il Maestro Franco Pepe di Pepe in Grani sarà il padrino di questa manifestazione, accenderà il primo fuoco e resterà con noi, nella bellissima cornice di Anacapri, per la supervisione dei forni a legna. Sarà, come sempre, un’occasione di festa che coinvolge la popolazione isolana e i turisti, mettendo insieme musica, Birra di Capri e pizze di qualità. Ci fa piacere ricordare che la partecipazione all’evento è anche un’occasione per sostenere le persone con disabilità attraverso l’Anffas Onlus Capri.

NOVITA 6.a EDIZIONE

Per la prima volta in assoluto a Capri un’altro ospite speciale presenzierà la manifestazione, e sarà il Campione del Mondo di Flair BRUNO VANZAN . Dalle ore 21 alle 00 a Piazza Cerio sarà allestito un banco bar esterno, e sarà possible ordinare al costo di €10 a consumazione, drink unici preparati esclusivamente da Bruno Vanzan per l’occasione, quali: Negroni, Mojito, Americano, Thunder Tonic & Spritz.



PROGETTO ONLUS

L’evento coglie anche occasione di sostenere la Anffas Onlus Capri , alla quale sarà devoluto da subito € 1,00 su ogni Coupon venduto. Durante il percorso, sarà possibile chiedere info in merito direttamente ai loro rappresentanti nei corner predisposti, e vi invitiamo fin d’ora a sostenere l’associazione anche in modo del tutto spontaneo negli appositi gazebo, o tramite il loro sito web: hwww.anffas.sa.it. Viste le difficoltà logistiche che l’Isola subisce, l’OBIETTIVO è quella di poter sostenere tramite il nostro aiuto, più ore possibile di logopedia e psicomotricità, per i bimbi in lista d’attesa, sempre più numerosi e con criticità.



IL PROGRAMMA DELLA SERATA

Il percorso gastronomico sarà possibile iniziarlo da due punti, dal Bar Grotta Azzurra Anacapri 1975rottazzurra, locale ufficiale Birra di Capri oppure da Piazza Vittoria. Nelle piazze più caratteristiche del centro storico saranno posizionati 4 forni a legna ognuno gestito in collaborazione dalle pizzerie isolane, che prepareranno davanti ai vostri occhi gustose pizze margherite:

Centro Mario Cacace – Grand Hotel Quisisana

Piazza Edwin Cerio – Ristorante Il Boccone + La Bottega del Pane

Piazza Edwin Cerio – Ristorante Verginiello-Capri

Piazza La Torre – Forno La Torrente

Via Orlandi – Ristorante dagelsomina + Libro’s di Valentino Libro

Oltre alla pizza, gli ospiti avranno l’occasione di poter ricevere anche una gustosa “Focaccina Caprese” preparata dell’Executive Chef Stefano Mazzone del Grand Hotel Quisisana, cotta nel forno a legna. L’attesa quest’anno sarà allietata da Marco Infante che con i taralli che hanno fatto la storia a Napoli e non solo, delle azienda di famiglia, Casa Infante artigiani del gelato & Leopoldo dal 1940.

MUSICA JAZZ

Per rendere il percorso gastronomico ancora più piacevole, per tutto il corso principale di Via G.Orlandi saranno presenti 4 band isolane che allieteranno la serata al ritmo di Jazz creando un’atmosfera unica: i Jazz Jam Session, Simona Ruocco Duo, Soul Serenade Band con Al Martino, e la Ciro Guidone Band.



IL CONCERTO CON GLI SPAGHETTI STYLE

Alle ore 22:30 a Piazza Cerio ci sarà il concerto degli Spaghetti Style . Con tanto di abito gessato, cravatta scura e l’irrinunciabile borsalino a falde larghe che riescono, grazie a un perfetto interplay durante le loro performance, a creare un’ atmosfera di puro divertimento, energia dirompente, talentuosa improvvisazione, audaci e funamboliche miscellanee di pezzi storici, senza soluzione di continuità. Un elegante italian style e felici riletture di puro Swing.



COME PARTECIPARE & ACQUISTO COUP

Per partecipare all’evento bisognerà munirsi di un coupon in vendita presso il Bar Grotta Azzurra di Anacapri oppure la sera dell’evento anche presso il Ristorante La Giara con uno stand allestito a cura dell’Ascom di Anacapri, del costo di € 8,00 che prevede ben 5 talloncini con il quale sarà possibile ritirare a persona:

– Birra di Capri tipo Pilsner

– Acqua Ferrarelle

– Focaccina ripiena

– Pizza Margherita intera preparata e cotta al momento

– Crema Caffè Kimbo

– Assaggio di Panettone Estivo dello Chef Pasquale Rinaldo del Ristorante Ristorante D’Amore Capri

Kimbo, player mondiale nel mondo del caffè, per il secondo anno consecutivo farà parte della famiglia del Pizza Jazz Capri Birra Artigianale. Sarà possibile assaggiare durante l’evento, la Crema Caffè fredda, una sorprendente esperienza che nasce dall’incontro di una vellutata crema con l’autentico espresso napoletano. I Kimbo Point saranno cosi posizionati:

accanto Vinoteca La Zagara

inizio via Trieste e Trento

accanto Hotel Biancamaria



IL GADGET OMAGGIO: BICCHIERE BIRRA DI CAPRI

Ai primi 1.000 partecipanti dell’evento, al momento dell’inizio del percorso, sarà omaggiata una pettorina con un bicchiere di cristallo personalizzato con logo Capri Birra Artigianale, in modo da poterlo portare con se, e e ricaricarlo con la nostra birra alla spina nei 3 Birra Capri Point:

Bar Grotta Azzurra

Piazza Edwin Cerio

Ristorante La Giara

Il bicchiere è stato disegnato appositamente per degustare birre artigianali, la sua forma infatti riesce ad esaltare i sapori e gli aromi delle birre più particolari, rendendo così l’esperienza sensoriale unica.



Si ringraziano i Main Sponsor Caputo – Il Mulino di Napoli, La Torrente, Ferrarelle, Kimbo, Sabelli ed i sponsor operativi e tecnici quali Grand Hotel Quisisana, Casa Infante, Leopoldo dal 1940, Olitalia, Serea Impresa, Edem Consulting, C&P Service, Malafronte, GeloCapri, Federico Michela, Marima, Viva Igiene, Eko Pro, Vimini & Bambù, e ristorante La Tablita.

I Fratelli Brunetti, promotori dell’evento danno appuntamento il Lunedì 15 Luglio ad Anacapri.

Mirko Brunetti Paolo Brunetti Fabrizio Brunetti Azzurra Brunetti