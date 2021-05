In lutto il mondo della danza e della cultura, per la morte della indimenticabile ballerina Carla Fracci. Da molte parti sono stati inviati messaggi di cordoglio, ma anche di gratitudine.

“Ha onorato con l'eleganza e l'impegno artistico il nostro Paese” ha ricordato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. La collega e amica Paola Jorio: "Il suo talento l’ha portata ovunque, il nostro sogno era avvicinarci a lei".

La Fracci, già malata, volle incontrare Papa Francesco, che definiva "una persona straordinaria, un grande uomo e una grande speranza per quello che dà, che porta a tutti con una generosità incredibile".

Riuscì ad incontrarlo il 26 aprile del 2017, dopo un'udienza generale in Piazza San Pietro in cui Francesco le disse: "Grazie per essere qui, la danza per me è poesia e preghiera".





Fonte: Vatican News