Amsi e Co-mai fanno sapere che è arrivato a 300 il numero dei morti della guerra in Libia

Amsi, l'Associazione Medici di origine Straniera in Italia fondata da Foad Aodi, e Comai, la Comunità del Mondo Arabo in Italia, nel pomeriggio di domenica hanno diffuso una nota con le ultime notizie della Guerra in Libia.

Per quanto riguarda i combattimenti, la notte scorsa le milizie di Haftar hanno bombardato Tripoli utilizzando dei droni e causando numerosi danni alle abitazioni, con morti e feriti.

In base ai dati forniti dai medici, il bilancio delle vittime aggiornato a domenica 28 aprile, fino alle ore 13, è di 300 morti, tra cui 90 minori e 100 donne. 1700, invece, il numero dei feriti. Gli sfollati hanno raggiunto il numero di 40mila, di cui il 50% è costituito da donne ed il 25% da minorenni.