Le ferite del passato ostacolano nuovi sentimenti.

In radio dal 10 giugno.

In questo pezzo il giovane rapper esprime i suoi sentimenti contrastanti nei confronti delle relazioni amorose e di una ragazza in particolare. Alcune esperienze passate hanno lasciato delle brutte cicatrici sul suo cuore e non vuole aprirsi totalmente ai sentimenti. Shera mette subito in chiaro che non vuole innamorarsi e il tempo trascorso con lei, per quanto piacevole, è un modo come un altro per divertirsi e passare delle ore piacevoli, senza inibizioni o pensieri per la testa.





Radiodate: 10 giugno 2022

Etichetta: Orangle Srl

www.oranglerecords.com

www.laltoparlante.it



CONTATTI SOCIAL

INSTAGRAM: https://instagram.com/sickshera?igshid=YmMyMTA2M2Y=

SPOTIFY: https://open.spotify.com/artist/3gJQGhEjdLs8L3FKrIlwGM



BIO

Alesio Shera, in arte Shera, è nato nel 1998 a Lushnjë, in Albania, da genitori albanesi. Si trasferisce con la famiglia in Italia quando ha solo un anno in seguito alla guerra civile scoppiata in Albania. Si appassiona alla musica fin da piccolo, ascoltando prevalentemente rap americano, soprattutto Eminem.

Inizia a scrivere i primi testi nel 2012, senza però pubblicarli fino al 2014 quando esce il primo singolo, il cui video raggiunge le 15 mila visualizzazioni (attualmente il brano è privato su Youtube per scelta dell'artista). Da lì, inizia a partecipare a vari contest, sia freestyle che showcase, vincendo in varie occasioni. Nello stesso anno, chiamato da una discoteca locale, si esibisce live per la prima volta, in apertura a Claver Gold. In futuro nasce una collaborazione col rapper per il brano Mille Storie, realizzato nel 2018, ma pubblicato sulle piattaforme digitali poi a dicembre 2020.

Negli anni successivi, da indipendente e autonomo (le produzioni, i mix e i master sono tutte a cura dell'artista), ha continuato a pubblicare diversi singoli.

Nel 2019 esce "Ultima Cena" con Richveel, etichetta romana e distribuzione di Believe Music.