I 10 migliori Campeggi per Camper del 2018: vince il Family Wellness Camping al Sole di Ledro, in Trentino-Alto Adige

Il network turistico KoobCamp, in collaborazione con il sito secializzato CamperOnLine, ha premiato i 10 migliori campeggi italiani per chi viaggia in camper.

Il premio è stato assegnato sulla base delel recensioni lasciate dagli utenti della community di CamperOnLine.

Il titolo di Miglior Campeggio per Camper del 2018 è andato al Family Wellness Camping al Sole di Ledro (TN), in Trentino-Alto Adige, regione che piazza altre 3 strutture nella TOP 10.

Presenti anche i camping di Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Puglia, Liguria, Toscana e Marche.