Auto no-cost e carvertising, multe in provincia di Oristano. Fine delle auto gratis?

Il "carvertising" o "auto no-cost" è un servizio, venduto da alcune aziende, che permette agli automobilisti (i quali stipulano un regolare contratto con l'azienda) di trarre un profitto semplicemente applicando delle pubblicità sulla carrozzeria.

Recentemente numerosi automobilisti sono stati multati dalla Polizia stradale di Oristano per la violazione dell'articolo 23 del Codice della strada che in sintesi vieta l'apposizione di pubblicità sulle auto ad uso privato e prevede una multa che va da 419 a 1682 euro in caso di violazione.