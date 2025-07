Il parco auto italiano è vecchio? Ma va? Con 1.500€ al mese (quando va bene), come pretendono che una famiglia cambi macchina? I politici coi 20mila euro al mese in tasca ci fanno la morale sull’ambiente, mentre l’Italia reale si spacca la schiena e si spacca la macchina per andare a lavorare. Basta una spesa imprevista e salta il bilancio.

L'auto Euro 3 non è una scelta: è una condanna. Altro che incentivi e prediche green, servirebbe la scala mobile per stipendi e pensioni fino a 2.000€ lordi. Perché qui la vita costa sempre di più, ma i salari restano fermi al paleolitico.

La transizione ecologica è un lusso per pochi. Per gli altri? Solo conti, rinunce e ipocrisia.





#AutoVecchie #ItaliaReale #StipendiDaFame #GreenMaPerChi #IpocrisiaPolitica #ScalaMobileOra