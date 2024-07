Come avvenuto nel 2023, il Gp di Ungheria e il GP del Belgio, saranno le ultime due gare prima che la Formula 1 riposi per la pausa estiva di agosto.

Nel prossimo fine settimana si gareggerà sull'Hungaroring di Budapest per la 13ª gara della stagione. Il circuito ungherese, inaugurato nel 1986, misura 4,3 Km ed è caratterizzato dalla mancanza di rettilinei (escluso quello breve del traguardo) e da 14 curve, che richiedono un elevato carico aerodinamico, un buon bilanciamento e un preciso assetto per evitare problemi alle gomme, che dovranno fare i conti anche con le elevate temperature di aria e asfalto. Temperature che incideranno anche sulla resistenza dei piloti: nel fine settimana quelle dell'aria all'Hungaroring non saranno inferiori ai 30° C.

In molti paragonano il tracciato ungherese a un kartodromo a causa della carreggiata stretta che rende i sorpassi molto difficili, limitati - a meno di magie - alle due zone DRS consecutive: il rettilineo d'arrivo e il tratto tra curva 1 e curva 2.

Questo il programma...

Venerdì 19 luglio

13:30 - 14:30 Practice 1

17:00 - 18:00 Practice 2

Sabato 20 luglio

12:30 - 13:30 Practice 3

16:00 - 17:00 Qualifiche

Domenica 21 luglio

15:00 Gara



Per Ferrari, queste sono le anticipazioni di Vasseur sulla gara:

"La settimana di pausa prima dell’Ungheria ci ha permesso di analizzare a fondo tutti i dati raccolti nelle ultime tre gare. Abbiamo quindi constatato che il pacchetto di upgrade recentemente introdotto ha portato i benefici attesi in termini di punti di carico, ma ha anche innescato degli effetti collaterali che hanno peggiorato il comfort di guida di Charles e Carlos.Abbiamo lavorato sodo in azienda e dunque a Budapest porteremo una versione evoluta del fondo che contiamo possa dare ai piloti una vettura con la quale possano esprimersi al meglio delle loro capacità. In questa stagione si continua a lottare sul filo dei centesimi e avere Charles e Carlos in piena fiducia può consentirci di ottenere risultati migliori, in gara ma soprattutto in qualifica, quando si tratta di spingere al limite. Sono fiducioso che il pacchetto che avremo a disposizione all’Hungaroring potrà permettere alla nostra squadra di essere protagonista".





Credit immagine: commons.wikimedia.org/wiki/File:Hungaroring_Exit.JPG