La poesia è inerente alla condizione umana. Siamo tutti poeti in qualche modo. E lo siamo perché non rinunceremo mai all'abitudine di portare la lingua e la nostra stessa lingua a limiti insospettati. La poesia fa parte del nostro mondo interiore, delle nostre conversazioni e dei modi di spiegare il mondo, dei nostri antenati, delle leggende e delle canzoni.

Questo risponde alla domanda se qualcuno può o meno scrivere poesie. Va affermato: tutti possiamo avvicinarci al linguaggio ed esprimerci poeticamente . Alcuni scrivono frasi in diari personali o amano poesie per sedurre qualcuno, canzoni e persino parlano in modo poetico. Ma c'è una distinzione: ci sono poeti di mestiere. La sua attività non è né sporadica né circostanziale. Scrivono poesie e persino vivono poeticamente.





Obbietivo di questo Articolo

L'obiettivo di questo articolo è mostrarti attraverso alcune linee guida e linee guida che puoi farlo anche tu. Come iniziare a scrivere poesie? Cos'è una poesia? Ci sono idee per fare una poesia italiana? Bene, queste sono domande a cui è possibile rispondere attraverso le lezioni che abbiamo preparato.

In nessun momento questo post ti trasformerà in un Machado, Lorca, Eliot o Neruda. Borges lo disse: “Scrivi quello che puoi; non prendi la decisione di essere Shakespeare." Fama, fortuna o pubblicazioni rispondono ad altre questioni. Parafrasando Cartesio: prima scrivi, poi esisti. Questa è la cosa importante.

Come capire la poesia?

Per fare un quadro cubista è necessario sapere cos'è il cubismo. Per realizzare una sedia, l'ideale è prima sapere cos'è una sedia. Questa non è una norma; puoi realizzare un disegno cubista o una sedia in modo intuitivo, senza approfondire entrambi gli oggetti. Lo stesso accade con la poesia: molti sono poeti senza saperlo, anche se per imparare a scrivere poesie è sempre consigliabile conoscere il genere e cosa sia realmente.

La poesia, chiamata anche genere lirico, è una forma di espressione orale o scritta che promuove un particolare uso del linguaggio. Quel particolare uso è dotato di bellezza, ritmo, pause, musicalità e quelle che comunemente vengono chiamate figure letterarie. In altre parole: la poesia è un modo diverso di usare le parole.

Cos'è una poesia?

La poesia è il genere letterario e la poesia è il modo in cui viene presentata al lettore. Le poesie sono composte da versi (versi). Può manifestarsi in metri e rime, o in versi liberi. Ma in aggiunta, una poesia è composta anche da stanze, che a loro volta raggruppano un certo numero di versi (o versi).

È importante che tu comprenda quanto segue: puoi trovare poesia in altri generi letterari come narrativa o drammatica. La poesia non è strettamente confinata alla poesia. Vive anche in canzoni, storie, romanzi, discorsi, opere teatrali, ecc. Ma la sua casa, la sua casa, il luogo dove si proietta come genere è la poesia.

Come scrivere poesie?

Prima di iniziare, è necessario chiarire quanto segue: non esiste un metodo unico per scrivere poesie . Non è come fare una ricetta di cucina. Poiché ogni persona è dotata del proprio universo sensibile, la poesia è scritta secondo i bisogni, le forme e gli interessi di ogni persona.

Ci sono poeti che scrivono su tovaglioli, fogli sciolti, quaderni, computer, telefoni cellulari e persino sulla schiena nuda di un'altra persona. C'è chi scrive nei bar, nei parchi, nei caffè, nelle biblioteche, nelle strade e comodamente da casa. Ci sono quelli che scrivono una poesia ogni quindici giorni e altri che scrivono una poesia ogni giorno o ogni quattro ore. Ci sono quelli che non credono nell'ispirazione e altri che non possono vivere senza le muse.

L'idea di questo post non è quella di imporre un metodo, ma di collaborare con il principiante affinché scopra da sé il metodo che più gli si addice. E sebbene la diversità dei modi di scrivere poesie risponda al temperamento e alla personalità di ogni poeta, ci sono alcuni punti comuni, linee guida o routine che sono comuni a tutti. Parliamo delle basi qui attraverso il seguente esercizio:

Come fare una poesia

Seleziona un argomento: gli argomenti per le poesie sono generalmente definiti in una o due parole. Scrivi la seguente frase su un pezzo di carta: "Voglio scrivere una poesia su...", e poi metti il tema che può essere la vita, la morte, l'amore, l'amicizia, l'oblio, l'infanzia, la città, il vuoto, ecc. .



Scrivi il titolo: se la tua poesia parla d'amore puoi intitolarla "El amor" oppure non puoi essere così letterale e intitolarla: "Labbra in lontananza". Ci sono raccolte di poesie che non usano titoli e altre che lo fanno. Dopo aver selezionato l'argomento, scrivi il titolo secondo le tue aspettative e intenzioni. Si può anche fare il contrario: scrivere prima la poesia e poi il titolo.

Poesia breve o lunga: pensa alla lunghezza della tua poesia, anche se questa misura dipenderà dal tipo di respiro che devi scrivere. Vale a dire: se la tua tendenza è l'estensione o la brevità. Le poesie lunghe tendono ad avere una maggiore capacità di sviluppo e quelle brevi mirano maggiormente a un effetto visivo e sonoro come l'haiku, ad esempio.

Stanze: ci sono poesie di 20 pagine che sono di una sola strofa. Ci sono poche o molte strofe. Dipenderà da cosa vuoi.

La prima riga: una riga è fondamentalmente la riga di una stanza. Per il primo verso di questo esercizio, cerca di mantenerlo breve come negli esempi 1 e 2 sopra. Immagina che la tua prima riga sia la prima cascata di una serie di cascate: la prima riga della poesia scorrerà nella seconda.

Ricorda soprattutto che stai scrivendo poesie, e il genere implica una maggiore concentrazione, sintesi e un uso del linguaggio diverso da quello accademico, informativo o narrativo.

Evita di scrivere: "Il desiderio è una caratteristica del comportamento umano che è il prodotto di una serie di reazioni chimiche nel nostro corpo". Come vedi l'amore in modo poetico è la domanda che dovresti farti.

Ritmo: le pause, il modo di sospendere un verso e continuarne un altro, le espressioni e il fatto che ogni parola sia un suono e contenga un universo in sé, ti daranno ritmo e musicalità.

Scrittura: costruisci la poesia finché non senti di aver esaurito l'argomento. Cerca di scriverlo fluentemente e sempre da un linguaggio poetico.

Correzione e arrangiamenti: alla fine della poesia puoi correggerla e sistemarla immediatamente oppure puoi lasciarla riposare per qualche giorno per una lettura più fredda e poi correggerla.

Versi o rime liberi

La decisione di scrivere in versi liberi o di farlo con le rime è personale. In ogni caso, per scrivere in rima, ci sono una serie di regole e forme per le quali devi avere un minimo di conoscenza.

La metrica in poesia implica che una poesia ha un certo numero di stanze e che ogni riga ha un certo numero di sillabe. Il sonetto, ad esempio, è una poesia composta da due stanze di quattro versi e due stanze di tre versi.

Non approfondiremo questo argomento a causa di quanto sarebbe esteso spiegarlo, sebbene la nostra raccomandazione sia di indagare e leggere alcuni riferimenti.

L'ispirazione

Come creare una poesia senza ispirazione? Per questo ci sono opinioni diverse. Alcuni credono che l'ispirazione sia un "soffio divino" o una sorta di rivelazione sacra. Chi difende questa posizione crede che l'ispirazione sia esterna al poeta e che si debba cadere nella grazia delle muse per essere ispirati.

Altri, invece, pensano che l'ispirazione sia solo uno stato mentale e un atteggiamento particolare del poeta durante i suoi momenti di scrittura. In questo caso, l'ispirazione non è esterna al poeta, ma si produce dentro di lui per diversi motivi: un momento di tristezza o di euforia, lo shock di un evento particolare, la malinconia o la nostalgia, la fede in qualcosa o qualcuno, ecc.

In ogni caso, riteniamo che sia simile a un sesto senso e che risponda soprattutto al livello e al tipo di sensibilità del poeta. Ad esempio, ci sono persone che hanno maggiori probabilità di scrivere poesie su questioni sociali come l'ingiustizia, la povertà, la comunità e possono essere ispirate dal trovarsi in questi contesti o dal fervore dei loro ideali. Altri poeti la cui tendenza è la passione o l'edonismo sono ispirati quando amano o provano emozioni intense.

La poesia sei tu

Le tue esperienze, ricordi, ideali, convinzioni, opinioni e persino la tua stessa vita si rifletteranno in tutto ciò che scrivi. In questo senso la poesia sei tu. In altre parole: lo stile dipende dal tuo modo di vedere e sentire il mondo, la realtà, i sentimenti e le emozioni.

Mario Benedetti lo diceva così: chi prova a scrivere poesie d'amore senza aver mai provato amore, le sue poesie suoneranno vuote. In questo senso, non si può parlare di lavoro di scrittore se non si tiene conto della sua vita e del tempo in cui ha dovuto scrivere.

Una delle domande più frequenti di chi è nuovo all'arte della poesia è la seguente: di cosa scrivere?

Ebbene, le idee per fare una poesia sono dentro di te ma si trovano anche per strada, a casa, al lavoro, nelle conversazioni o nelle immagini o nelle situazioni che viviamo quotidianamente. Tutto questo deve passare attraverso i tuoi filtri e le tue percezioni.

Come fare una poesia sulla vita se non hai vissuto nulla? Questa è la domanda.

Leggi, leggi e leggi

La poesia, come ogni genere letterario, va coltivata. Coloro che scrivono romanzi sono lettori inveterati di romanzi. I saggi dei saggisti. I poeti delle poesie. Devi leggere, senza dubbio, e leggere di tutto: poesie, narrativa, saggi, giornali, teatro, ecc. Ma per coloro che vogliono scrivere poesie, è meglio leggere più poesie di qualsiasi altro genere.

Gli scrittori sono le uniche persone che leggono un libro per piacere ma anche come se stessero eseguendo un'autopsia. Sono i chirurghi dei tuoi libri preferiti. Non solo leggono il contenuto, ma diventano ossessionati da come è stato scritto il libro, dalla forma dei versi, dall'intonazione, dai temi, dalle risorse espressive.

Leggere e ancora leggere è la parola d'ordine. Ricorda che di solito chi è un lettore abituale di poesie finisce sempre per scrivere poesie. I libri possono persino offrirti idee per poesie, trattamenti, risorse.

Borges ne è un esempio estremo: si vantava più dei libri che aveva letto che dei libri che sapeva scrivere.

Esercizi pratici per principianti

Questa lezione presenta una serie di esercizi che puoi fare per avvicinarti un po' ai processi di scrittura di una poesia. Sono pratici e semplici e hanno lo scopo di farti capire qual è la materia prima di una poesia (le idee) e quali sono gli strumenti per crearla: le parole.

Tieni presente che in precedenza, in questo blog, abbiamo già parlato in modo approfondito di metodi per la creazione di idee come il binomio fantastico , ispirandoci a giornali o favole classiche e ponendoci la domanda cosa accadrebbe se...? , ma in questo caso ci avviciniamo a metodi più vicini alla poesia:

Gioco di parole

Scegli alcuni argomenti dalle poesie che potrebbero avere un legame speciale con te e cerca forbici, foglie, colla bianca e vecchi giornali o riviste. Quindi ritaglia le parole correlate all'argomento e scrivi una strofa di sette righe con quelle parole. Non dare un titolo alla poesia, cercare immagini correlate, ritagliarle e incollarle intorno alla stanza. Avrai una poesia più visiva e unica che puoi regalare se lo desideri.

Lo squisito cadavere

Il cadavere squisito è una tecnica che i poeti surrealisti attuarono all'inizio del secolo scorso. È una forma di creazione collettiva in cui un gruppo di persone scrive una poesia senza prima selezionare un tema. Su un foglio di carta, la prima persona scrive un verso, quindi il foglio viene piegato per nascondere il verso e passato nelle mani di un'altra persona per eseguire la stessa procedura.

La regola di questo esercizio è che ognuno scriva i propri versi senza leggere quelli del resto del popolo. Un'altra regola è che i versi devono essere scritti con un tratto di penna, cioè senza pensarci. Deve essere veloce. In questo senso, i versi saranno un riflesso diretto dell'inconscio e dello stato mentale, emotivo o dell'umore del partecipante.

Poesia grafica

Pensa, ad esempio, a una lumaca. Quindi, su un foglio di carta bianco, disegna a parole la figura di una lumaca. L'idea è che i versi o le linee siano quelli che tracciano i contorni della figura, ottenendo come risultato il disegno di una lumaca fatta con le parole. Puoi usare le immagini che desideri: una casa, un cuore, una mela, quali sarebbero i temi, e sulla base di questi disegna queste figure con le parole.

Conclusione

L'uomo e la poesia sono sempre stati uniti. È la sua voce più nobile e una delle attività per eccellenza che ci distingue dalle altre forme di vita. I metodi per scrivere poesie variano a seconda delle esigenze e delle caratteristiche del poeta.

Tuttavia, abbiamo cercato con questo articolo di esporre alcune linee guida che possono essere utili per realizzare un percorso che il principiante in seguito adatterà. Riassumiamo questo post nel seguente: scrivi, scrivi tutto ciò che vuoi e puoi, senza paura, purché usi la lingua nelle sue forme più alte .

La pratica fa la tecnica. Un'altra legge da tenere in considerazione.