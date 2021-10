Gli incontri bilaterali di Mattarella al Quirinale alla vigilia del G20, descritti dalle foto ufficiali.

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto al Quirinale il Presidente degli Stati Uniti d'America, Joe Biden. Era presente all'incontro il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Luigi Di Maio.



Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale il Sultano del Brunei Darussalam, Haji Hassanal Bolkiah, in qualità di Presidente di turno dell’ASEAN. Era presente all'incontro la Vice Ministra degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Marina Sereni.



Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto al Quirinale il Segretario Generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres. Era presente all'incontro il Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri e alla Cooperazione Internazionale, Benedetto Della Vedova.



E infine, in serata, Mattarella incontra Bolsonaro...

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto al Quirinale il Presidente della Repubblica Federativa del Brasile, Jair Messias Bolsonaro. Era presente all'incontro la Vice Ministra degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Marina Sereni.



Mattarella ha sorriso ha tutti, persino al sultano del Brunei, non certo un esempio di democrazia anche se in quell'occasione non stava rappresentando solo il suo Paese, però non è riuscito a sorridere a Bolsonaro.

Al presidente del Brasile accusato in patria di essere responsabile di una catastrofica gestione della pandemia che in quel Paese ha causato 600mila morti (la cifra ufficiale, mentre quella reale quasi sicuramente va moltiplicata per due) è oggettivamente difficile poter sorridere, anche per cortesia istituzionale.

Trump e Bolsonaro sono stati, finché pensavano fosse loro conveniente, i punti di riferimento dei leader dei sovranisti italiani, che adesso sembrano averli dimenticati.

Immaginate il disastro che avrebbero potuto causare nella gestione della pandemia gli arruffapopoli come Salvini e Meloni, che in quasi due anni hanno dichiarato tutto e l'esatto contrario in merito a come affrontare il Covid, se avessero governato il Paese durante i picchi del contagio.

Anche nei loro confronti Mattarella non avrebbe potuto sorridere.