Dal Calcio Storico Fiorentino all’arena del Bare Knuckle Fighting Championship: il 26 aprile, Firenze diventerà il cuore pulsante della boxe a mani nude. Il Palazzo Wanny ospiterà il primo evento italiano della BKFC, la promotion che ha riportato alla ribalta questa spettacolare disciplina, mescolando tradizione e adrenalina pura.

A rendere l’evento ancora più leggendario sarà la presenza di Conor McGregor, icona delle MMA e testimonial della BKFC, pronto a portare la sua energia e il suo carisma sul ring. In palio, un titolo europeo e un titolo mondiale, in una serata che promette combattimenti intensi tra fighter italiani e internazionali.

McGregor, entusiasta della scelta di Firenze, ha dichiarato: “Firenze e l’Italia sono la terra dei combattenti e dei gladiatori. Questo fuoco tornerà ad ardere in Italia, casa dei guerrieri”. L’evento è stato reso possibile grazie a Gabriel Ernesto Rapisarda, Direttore Esecutivo di BKFC Italy, e Luigi Perillo, Direttore Operativo, che hanno lavorato per portare in Italia la promotion di sport da combattimento più adrenalinica al mondo.

I biglietti sono già disponibili su Vivaticket: www.vivaticket.com/it/ticket/bkfc-firenze-2025/260961