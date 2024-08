È ufficiale un altro nuovo arrivo nella famiglia bianconera: quello di Francisco Conceição, che arriva a Torino in prestito per una stagione.

Abilità, tecnica e intelligenza tattica. Sono solo alcune delle parole che vengono in mente se si parla di Francisco Conceição, Nato il 14 dicembre 2002 a Coimbra, Francisco respira calcio da sempre: suo padre è Sérgio Conceição, centrocampista che ha militato in molte squadre di A e oggi allenatore (fino al 2024 proprio del Porto, squadra da cui arriva Francisco).

Cresciuto nelle giovanili dei Dragões, Francisco ha fatto il suo debutto nella prima squadra del club nel 2021, a soli 18 anni e il suo impatto è stato immediato: la sua velocità, la capacità di dribbling e la visione di gioco lo hanno reso subito un elemento prezioso per il Porto.

Esterno d'attacco destro di piede sinistro, Francisco è in grado di giocare su entrambe le fasce, ma è proprio a destra che esprime al meglio le sue qualità, accentrandosi per cercare la conclusione o per servire assist ai compagni. La sua agilità e la rapidità nei cambi di direzione lo rendono un avversario difficile da contenere per qualsiasi difensore.

Uno degli aspetti più affascinanti di Francisco è la sua maturità in campo: seppur giovanissimo, dimostra un'intelligenza tattica e una compostezza che sono rare in giocatori della sua età. Non si limita a sfruttare le sue qualità individuali, ma è anche in grado di integrarsi perfettamente nei sistemi di gioco, eseguendo le istruzioni tattiche e lavorando duramente anche in fase di copertura.



I FACTS DI FRANCISCO

Nello scorso massimo campionato portoghese, Francisco Conceição ha stabilito il suo record realizzativo in una stagione dei maggiori dieci tornei europei - cinque reti – ma anche il suo record di assistenze ai compagni – quattro passaggi vincenti.

Nella scorsa stagione tra gli attaccanti nati a partire dall’1 gennaio 2002, solo Rodrigo Gomes (14) e Mohamed Belloumi (11), hanno preso parte a più reti di Francisco Conceição (nove, cinque gol e quattro assist).

Tra gli attaccanti, nel massimo campionato portoghese 2023/24, Francisco Conceição è stato il terzo per dribbling riusciti (67); dietro solo a Hélio Varela (73) e Viktor Gyökeres (68).

Nella Liga portoghese 2023/24, Francisco Conceição è stato il giocatore con più tiri tentati al termine di movimenti palla al piede (43, almeno cinque in più rispetto a chiunque altro), davanti proprio a un ex juventino, Ángel Di María (38).







Crediti immagine: x.com/FabrizioRomano/status/1828357824214086025/photo/1