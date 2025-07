Bugia è il nuovo singolo di Mediterraneo in featuring con Roberta Giallo, nota artista del panorama indie italiano, che ha interpretato e co-firmato il pezzo (etichetta Miraloop - produzione di Gerolamo Sacco).

La canzone è una fotografia istantanea ironica e lucida del momento storico che stiamo vivendo: i toni a tratti icastici e rivelatori incontrano un lirismo onirico, sbarazzino, danzante.

Il videoclip è un gioco di specchi con il proprio cellulare -spiega Paolo Bonazza- così si delinea oggi parte dell’esperienza di sé e del mondo; un universo parallelo a quello reale, dove ogni individuo “apprende” cose dell’ambiente fuori di sé, ma anche di se stesso, trasformandosi attraverso il confronto con la realtà-percepita e la sua rappresentazione ipnotica. Ma questo gioco di illusioni, auto-rispecchiamenti e rimandi indotti, potrebbe finire… magari non appena chiudiamo gli occhi, e in un momento di “illuminazione profonda” la pura riflessione e la coscienza ci portano a percepire la realtà “oltre il velo di maya”, nuda e cruda. D’un tratto, le bugie che ci hanno, e che ci siamo raccontati, proprio come bolle di sapone potrebbero dissolversi nell'aria in un lampo. Fanno da cornice al video le strade e le piazze più belle di Bologna.

https://www.youtube.com/watch?v=kmhnSB_1U_I

La regia è di Niccolò Sacco, che ha anche realizzato la copertina. Il video è stato girato in parte in studio ed in parte lungo alcune strade suggestive di Bologna (Produzione video: Green Screen Studio Miraloop).

https://pirames.lnk.to/Bugia

Mediterraneo è il progetto discografico di Paolo Bonazza, un luogo di interazioni e relazioni artistiche che, come il mar Mediterraneo, abbraccia Nord e Sud. I protagonisti dell’azione creativa sono la melodia, il ritmo e soprattutto il testo, la poesia in una canzone. Per ogni canzone, l’autore sceglie con cura gli interpreti che percepisce essere più adatti a esprimere le giuste emozioni. Finora hanno partecipato al progetto: Roberta Giallo, Malavoglia, Giolero, Marco Gatti, Lorenzo Minarini, Vale CMQ, Aurora Convertini e Gerolamo Sacco.

Artista multiforme, Roberta Giallo è cantautrice, scrittrice, performer teatrale, attrice, visual artist, e produttrice. Laureata con lode in filosofia morale, ha all’attivo numerose pubblicazioni e un tour internazionale. Nel 2006 ha aperto il concerto di Sting, poi ha lavorato con Lucio Dalla, suo produttore e mentore. Significative le collaborazioni con: Samuele Bersani, Mauro Malavasi, Corrado Rustici, Ernesto Assante, Red Ronnie, Valentino Corvino, Simona Molinari, Federico Rampini, Paola Pallottino e importanti orchestre italiane. Nel 2014 ha debuttato a Hong Kong con “Trip Of A Dreaming Soul,” nel 2018 ha intrapreso il tour internazionale (Astronave Gialla) esibendosi a Los Angeles, Singapore, Ho Chi Minh, Oslo, MonteCarlo, Porto, Hong Kong, Mosca, Kiev. Nel 2019, ha rappresentato l’Italia al Festival Europeo della Musica di Hong Kong e ha debuttato nel film “Il Conte Magico” ricevendo il premio come migliore attrice protagonista al “Symbolic Art Film Festival” di San Pietroburgo. Oltre alla sua intensa attività live in luoghi e contesti di pregio, da anni è giurata ai Live di Musicultura e autrice di colonne sonore per il cinema e il teatro. Numerosi i riconoscimenti, tra cui il Premio Bindi, il Premio Dei Premi MEI, il Premio Rai Cinema Channel, L’Award Best Song Of the Year (Hollywood Reporter/Wild Filmmaker), Il premio Musicale Dino Campana, il Premio Alla Carriera Città di Nardò, la “Targa MEI 2024” per la diffusione dell’arte di Lucio Dalla nel mondo.

https://www.instagram.com/mediterraneo.official

https://www.instagram.com/miraloop

www.robertagiallo.com