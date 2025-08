Juventus-Reggiana: dove vederla in tv e streaming, orario e probabili formazioni. Prima amichevole estiva per la Juventus che, dopo il meritato riposo post-Mondiale per club, si rimette in moto in vista della nuova stagione che è ormai alle porte. I bianconeri alla Continassa ospitano la Reggiana, club di Serie B, in un test che precederà quello del 10 agosto contro il Borussia Dortmund.

Juventus-Reggiana: orario

Il match amichevole tra Juventus e Reggiana andrà in scena nella mattina di sabato 2 agosto alla Continassa. La partita inizierà alle ore 11:00.

Dove vederla

Probabili formazioni

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Savona; Joao Mario, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; David. All. Tudor

REGGIANA (3-4-3): Motta; Cavallini, Bonetti, Libutti; Papetti, Stulac, Vallarelli, Marras; Portanova, Tavsan, Gondo. All. Dionigi







Fonte: Il Messaggero