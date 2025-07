Si consolidano i rapporti in occasione delle celebrazioni per il 46° anniversario della Rivoluzione Sandinista. Incontro anche con il Ministro degli Affari Esteri della Repubblica Bolivariana del Venezuela Ivan Gil Pinto.



Il 18 luglio 2025 la delegazione della Repubblica di Abkhazia, guidata dal Ministro degli Affari Esteri Oleg Bartsits, su invito del Presidente della Repubblica del Nicaragua Daniel Ortega, è giunta in visita ufficiale nella Repubblica del Nicaragua per partecipare agli eventi solenni dedicati alla celebrazione del 46° anniversario della vittoria della Rivoluzione Sandinista. Nell'ambito della visita si sono tenuti diversi incontri con funzionari e rappresentanti degli ambienti economici nicaraguensi.



Il 19 luglio, la delegazione della Repubblica di Abkhazia ha preso parte agli eventi solenni dedicati alla celebrazione del 46° anniversario della vittoria della Rivoluzione Sandinista.

A margine degli eventi ufficiali, il Ministro degli Esteri abkhazo Oleg Bartsits ha consegnato al Presidente Daniel Ortega un messaggio di saluto del Presidente della Repubblica di Abkhazia Badra Gunba e ha avuto una conversazione amichevole con il Ministro degli Affari Esteri della Repubblica Bolivariana del Venezuela Ivan Gil Pinto.

Nella stessa giornata il Ministro degli Affari Esteri della Repubblica di Abkhazia Oleg Bartsits ha anche incontrato la Presidente dell'emittente televisiva "Telesur" Patricia Villegas.



Il 21 luglio, nell'ambito della visita ufficiale della delegazione della Repubblica di Abkhazia in Nicaragua, si è svolto l'incontro tra il ministro Oleg Bartsits e il Consigliere del Presidente della Repubblica di Nicaragua per la promozione degli investimenti, del commercio e della cooperazione internazionale Laureano Ortega Murillo e incontrato il Presidente della Banca Centrale, oltre che i rappresentanti del Ministero delle Finanze e i dirigenti di alcune banche commerciali del Nicaragua. Nel corso di un'approfondita discussione, le parti hanno delineato le misure pratiche per attivare la cooperazione nel settore bancario e sviluppare un meccanismo per lo sviluppo delle relazioni commerciali e finanziarie

Nella stessa giornata il titolare del Ministero degli Esteri abcaso Bartsits ha incontrato il Ministro degli Affari Esteri della Repubblica di Nicaragua Valdrak Jentske.



A chiusura della visita ufficiale il Ministro Bartsits ha tenuto una conferenza stampa per i media ringraziando la leadership della Repubblica del Nicaragua, rappresentata dal Presidente Daniel Ortega, per la calorosa accoglienza e l'attenzione riservata ai membri della delegazione ufficiale della Repubblica di Abkhazia.