Ferrari conferma Frederic Vasseur: sarà ancora Team Principal per le prossime stagioni.

Dopo settimane di speculazioni, è arrivata la conferma ufficiale: Frederic Vasseur continuerà a guidare la Scuderia Ferrari come Team Principal anche nelle prossime stagioni di Formula 1. L'annuncio è giunto alla vigilia del Gran Premio d'Ungheria attraverso un comunicato ufficiale della Scuderia di Maranello, che ha messo fine ai dubbi sul futuro del manager francese.

"Scuderia Ferrari HP è lieta di annunciare l'estensione, con un contratto pluriennale, dell'accordo con Fred Vasseur, che continuerà a ricoprire il ruolo di Team Principal per le prossime stagioni di Formula 1", si legge nella nota diffusa dal team.

Vasseur, arrivato alla guida della Ferrari all’inizio del 2023, ha avuto il compito non semplice di riportare ordine e competitività all’interno di una squadra reduce da anni di alti e bassi. Nonostante i risultati altalenanti, il lavoro del manager ex Alfa Romeo è stato evidentemente apprezzato dai vertici del Cavallino Rampante, che hanno deciso di puntare ancora su di lui per costruire il futuro della scuderia.

Con questo rinnovo, Ferrari conferma la volontà di dare continuità al proprio progetto sportivo, evitando scossoni e cercando invece di consolidare una struttura tecnica e gestionale stabile. Ora toccherà a Vasseur dimostrare, con i risultati in pista, di meritare la fiducia rinnovata.



IL COMUNICATO

"Fred è entrato a far parte della Scuderia all'inizio del 2023, portando con sé una vasta esperienza nel mondo dei motori e una comprovata capacità di sviluppare talenti e costruire team competitivi a tutti i livelli del motorsport. Da allora, ha gettato basi solide con l'ambizione di riportare la Ferrari al vertice della Formula 1.Il rinnovo del contratto di Fred riflette la determinazione di Ferrari a costruire sulle basi gettate finora. La sua capacità di guidare sotto pressione, di abbracciare l'innovazione e di perseguire la performance è pienamente in linea con i valori e le ambizioni a lungo termine di Ferrari.Sotto la guida di Fred, la Scuderia Ferrari HP è unita, concentrata e impegnata nel miglioramento continuo. La fiducia riposta in lui riflette la fiducia del team nella propria direzione strategica e rafforza la determinazione condivisa di ottenere i risultati che i tifosi, i piloti e i membri del team Ferrari si aspettano e meritano".





Fonte: Sport Mediaset

Fonte Immagine BBC