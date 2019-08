Show Ferrari alle libere del GP del Belgio sul circuito di Spa

Le prove libere del venerdì sul circuito di Spa-Francorchamps per il Gran Premio del Belgio di Formula 1, hanno confermato le più rosee e ottimistiche previsioni a favore della Ferrari.

Entrambe le vetture di Maranello, infatti, hanno letteralmente dominato le altre scuderie, sia nella sessione mattutina che in quella pomeridiana delle libere.

In Practice 1, è stato Vettel il più veloce, mentre poche ore dopo le posizioni si sono invertite, con il francese Leclerc che ha fatto segnare il tempo di 1:44.123, il migliore della giornata.

Ma ad impressionare di più è che, Bottas a parte - che montava però l'aggiornamento della power unit portato in Belgio dalla Mercedes - nessun'altra vettura è riuscita a scendere sotto l'1:45, tanto che i distacchi dalla Ferrari di Leclerc si aggirano intorno al secondo.

Oltre al terzo posto di Bottas, da registrare il quarto posto di Hamilton, che però non è riuscito, a differenza del compagno di team, a scendere sotto l'1:45.

Sorprendente la prestazione della Racing Point, motorizzata Mercedes, con Sergio Perez finito quinto ad un decimo da Hamilton.

Verstappen in Practice 2 non ha fatto meglio del sesto tempo, mentre il suo nuovo compagno Alexander Albon (che Red Bull ha portato in prima squadra retrocedendo Gasly al suo posto in Toro Rosso) non è andato al di là del decimo tempo.