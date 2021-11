Nuno Espirito Santo sulla panchina del Tottenham è durato più o meno lo stesso tempo impiegato dagli Spurs per affidargli l'incarico, dopo aver licenziato Jose Mourinho lo scorso aprile.

La dirigenza della squadra degli ebrei londinesi, aveva prima contattato il Paris St-Germain per verificare la possibilità di liberare Mauricio Pochettino per quello che sarebbe stato un ritorno sulla panchina della squadra inglese... ma la proprietà francese ha detto no.

Allora gli Spurs si sono rivolti ad Antonio Conte, che ha però detto no all'incarico dopo aver inizialmente avviato un dialogo con la società.

A quel punto è spuntato il nome di Paulo Fonseca, ex Roma, ma quando sembrava che l'accordo fosse stato raggiunto, ecco che Gennaro Gattuso veniva dato, ormai, come nuovo tecnico del Tottenham. A silurarlo, stavolta, sono stati però i tifosi che via social lo hanno accusato di essere "alquanto" razzista.

A quel punto, è stato scelto l'ex Wolverhampton Nuno Espirito Santo, anche grazie agli uffici del suo potentissimo manager Jorge Mendes, le cui entrature nel mercato sono state evidentemente ritenute non secondarie nella scelta del tecnico portoghese, nonostante le caratteristiche dei giocatori del Tottenham non si adattassero a quelle del suo gioco, più propenso a marcature asfissianti e ripartenze, più che alla costruzione del gioco.

Dopo un discreto inizio, i risultati sono diventati sempre meno buoni. A ottobre, nonostante le vittorie su Aston Villa e Newcastle (non proprio due big), il Tottenham ha perso contro Chelsea, Arsenal, West Ham e Crystal Palace, oltre che con gli olandesi del Vitesse Arnhe in Europa Conference League.

A far decidere per l'esonero il presidente Daniel Levy e l'a.d. Fabio Paratici, la sconfitta casalinga di sabato subita dal Tottenham contro il Manchester United.

Nella classifica della Premier League, il Tottenham in questo momento è ottavo a 10 punti dalla capolista Chelsea.

Il sostituto? Si saprà a tempo debito dice la società, ma secondo i bene informati, Antonio Conte sarebbe già volato a Londra o starebbe per farlo nelle prossime ore.