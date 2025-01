Il progetto Call Me Jonky (JONKY) si avvicina al momento tanto atteso: il fair launch su PinkSale, che prenderà il via il 16 gennaio alle 16:16 UTC e si concluderà il 23 gennaio. Dopo aver attirato l’attenzione degli appassionati di criptovalute e dei media di settore, è il momento di ricordare perché questa iniziativa merita la massima attenzione.

Un Progetto con Solide Radici

Dietro Jonky c’è lo sviluppatore di Crow With Knife (CAW), un progetto che ha raggiunto un market cap di 30 milioni di dollari. Questo legame con un’iniziativa di successo è una prova tangibile dell’esperienza e della capacità del team di realizzare progetti di grande impatto.

Jonky nasce come un token memetico, ma la sua ambizione va oltre: il progetto punta a costruire un ecosistema solido e virale, perfettamente allineato con i trend attuali del mercato cripto.

Cosa Rende Jonky Così Interessante?

• Costruito su Polygon: La scelta di Polygon garantisce velocità, bassi costi e scalabilità, caratteristiche che rendono Jonky accessibile e pronto per una crescita rapida.

• Trasparenza Totale:

>75% della supply sarà disponibile per il mercato, assicurando un’equa distribuzione.

>10% dedicato allo staking, per premiare gli holder con rendite passive.

>15% riservato al marketing, per amplificare la portata globale del progetto.

• Nessun token riservato al team: Jonky è un progetto interamente orientato alla comunità.

• Una Scimmia Iconica: Jonky, la scimmia cool e alla moda, si inserisce nella scia di progetti di successo come Bored Apes e Wise Monkey, sfruttando l’appeal universale di questo simbolo nel mondo cripto.

• Espansione dell’Ecosistema: Dopo il lancio del token, il progetto prevede il rilascio di una collezione esclusiva di NFT e una linea di merchandising ispirata all’identità di Jonky.

Un Fair Launch per Tutti

Il fair launch su PinkSale rappresenta un’opportunità unica per entrare a far parte di un progetto con basi solide e un approccio trasparente. Gli investitori avranno una settimana per partecipare, senza paura di riserve di token per il team o favoritismi.

Strategia di Marketing e Viralità

Jonky ha già mosso i primi passi per consolidare la propria presenza nel panorama cripto:

• È stato inserito in oltre 25 piattaforme di voting.

• Collabora con Coinzilla, leader nella pubblicità digitale in ambito cripto.

• Si avvale del supporto di Key Opinion Leaders (KOLs) e Calls, che fungeranno da ambasciatori per il progetto.

Ricorda le Date

• 📅 Inizio Fair Launch: 16 gennaio 2025, ore 16:16 UTC

• 📅 Fine Fair Launch: 23 gennaio 2025

• 📍 Dove Partecipare: PinkSale.finance

Conclusione

Mancano pochi giorni all’inizio del fair launch di Call Me Jonky. Con solide basi, una strategia di marketing efficace e una community in rapida crescita, JONKY si prepara a diventare uno dei progetti più interessanti del 2025.

Non perdere l’occasione di partecipare a questa iniziativa innovativa. Visita PinkSale e unisciti al movimento Jonky!

Segui gli aggiornamenti e preparati per il 16 gennaio: Jonky sta arrivando!