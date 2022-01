Lidia Vitale è volto noto di cinema e televisione. Laureata in Sociologia con una tesi sui Sistemi Produttivi dell’Audio-Visivo in Australia, combina carriera universitaria e cinematografica mentre porta avanti la sua avventura di giovane madre single della oggi talentuosa Blu Yoshimi (Piuma, Like Me Back, etc…).

Da qualche anno si cimenta anche come regista e producer di suoi lavori: il suo ultimo cortometraggio Tra fratelli è stato acquisito da Shotrs Tv, WeShort e Sharky TV e per realizzarlo ha creato una troupe quasi tutta al femminile; lo hanno preceduto i pilot delle web serie: Le Gonfiate (Roma web Festival 2018), 5 Fathers (4 episodi), Un Pesce Fuor d’Acquae il suo primo corto Musica Per I Miei Occhi che nel 2007 vince numerosi premi.



Al momento è impegnata nella scrittura di quella che vorrebbe essere la sua opera prima come regista, Amà, per cui ha già vinto il MIBACT per lo viluppo della sceneggiatura.

Ha appena ultimato le riprese nella serie internazionale di Drops of God diretta da Oded Ruskin e di Ti Mangio il Cuore di Pippo Mezzapesa prodotto da Indigo.

Tra il 2020 e il 2021 ha girato e sono in uscita vari film come Ghiaccio di Fabrizio Moro e Alessio de Leonardis, a febbraio al cinema e poi Esterno Notte di Marco Bellocchio, Il Primo Giorno della Mia Vita di Paolo Genovese, My Dorian (in lingua inglese e corto di Laurea per la UCLA) di Santa de Santis e Alessandro D’Ambrosi, The Grand Bolero(in lingua inglese protagonista di uno psycho thriller tutto al femminile) del giovanissimo Gabriele Fabbro; Il Giudizio di Nicolò Dettore e Ippolito Simioni e il pilot The Match diFrancesco Lazzotti.

Le ultime produzioni che l’hanno vista protagonista sono tante come la serie Netflix Luna Park (la crudele Dominici), il cortometraggio di Paolo Sorrentino Piccole avventure romane (La Regina de Roma) e Tulipani: Love Honor and a Bike diretta da un altro premio Oscar, Mike Van Diem (la adorabile barese Immacolata)e le due stagioni FOX Romolo & Giuly – La guerra mondiale italiana (la prorompente Anna Montacchi).

Negli ultimi anni tanti ruoli in tv: Strega nella serie Leonardo; chiromante napoletana nella terza stagione di Rosy Abate; Homeless ne I Medici 3 e ha partecipato in Sanctuary al fianco di Matthew Modine.

Tra i ruoli che l’hanno resa nota al cinema e in tv, la ricordiamo appunto come: Il magistrato Giovanna Carati de La Meglio Gioventù di M.T. Giordana; Francesca in Cose da Pazzi di V. Salemme; Delfina ne La Bellezza del Somaro di Sergio Castellitto; Giovanna ne I Nostri Ragazzi di I. De Matteo; Marzia Gullotta nelle 2 stagioni RAI di Medicina Generale e molti altri ancora.

Dal 2012, dopo il debutto a Los Angeles, porta in giro per il mondo il suo One Woman Show Solo Anna scritto da Franco D’Alessandro e diretto da Eva Minemar, per cui continua a ricevere recensioni e critiche strepitose e in cui magistralmente interpreta l’icona del cinema italiano Anna Magnani.

