Ilaria Di Nino reduce dalla pubblicazione di alcuni singoli e in attesa di nuova musica è stata scelta per partecipare a 1M NEXT, contest che selezionerà alcuni giovani artisti per il prossimo Concerto del Primo Maggio di Piazza San Giovanni a Roma in diretta Tv su Rai3.

“Scoprire di essere nella selezione degli artisti che potrebbero esibirsi sul palco prestigioso e importante del Concerto del Primo Maggio a Roma mi ha davvero reso felice – racconta Ilaria Di Nino – in questo momento difficile per tutti, vedo un po’ ripagati gli sforzi fatti per la mia grande passione: la Musica.”

Qui il link per votare: https://1mnext.primomaggio.net/artisti-2022/63-ilaria-di-nino

Il singolo “My Music Tonight” di cui vedete il video nella scheda di votazione, lanciato a luglio 2021, è ancora oggi programmato dalle radio non solo in Italia.

Ilaria Di Nino giovane cantautrice italiana indipendente ha nella sua musica, dal sound fresco ed accattivante e di espressione internazionale, un timbro vocale profondo, avvolgente e coinvolgente. Nonostante la giovane età, grazie al suo stile inconfondibile, alla sua preparazione e al suo animo sensibile ma allo stesso tempo grintoso ed eclettico, Ilaria, può vantare già numerose importanti esperienze live che l'hanno portata a condividere il palco con i volti più noti dello spettacolo e a seguito delle quali le vengono conferiti per ben due volte il premio internazionale “Il Cavallino d'oro” e il premio internazionale "Reggia d'oro di Caserta”.

Nel 2019, tra i vari impegni nel mondo dello spettacolo, inizia ufficialmente il suo percorso musicale pubblicando il primo singolo “Dolci Note”. Nel luglio dello stesso anno, ha avuto l’enorme privilegio di essere invitata ad esibirsi, in rappresentanza della sua terra, l’Abruzzo, per il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in quella che è stata una Cerimonia che rimarrà nella Storia, evento che, nel recente febbraio 2021, le ha permesso di partecipare, ospite di Amadeus, a “I soliti ignoti” su Rai 1. Ha pubblicato poi “Amore Cosmico” e per il singolo “Savior” è uscito, per la regia di Stefano Reali, il video che vede la presenza di Maria Grazia Cucinotta e Lorenzo Flaherty. Il 2 luglio 2021 ha lanciato “My Music Tonight” e il 5 novembre “Fuori Tempo”. Ora è stata scelta per le selezioni al contest del Concertone del Primo Maggio a Roma.