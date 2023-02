L'Ascoli Calcio pubblica un messaggio di sostegno per Jakub Jankto, il calciatore che ha recentemente fatto coming out dichiarando la propria omosessualità. La nota, pubblicata sul sito internet della società, è caratterizzata da un affetto evidente nei confronti del giocatore ceco che ha giocato nell'Ascoli durante la stagione 2015/16.

Nella nota, la società ricorda le prestazioni di Jankto in campo, come i suoi 5 gol e 9 assist in 35 presenze e la sua ambizione di raggiungere il massimo livello nel mondo del calcio. L'Ascoli Calcio afferma che non gli importa null'altro se non il fatto che Jankto sia una persona e un giocatore che hanno sempre ammirato.

La nota si conclude con un messaggio di incoraggiamento per Jankto: "Forza Kuba! Siamo con te e ti sosterremo sempre".