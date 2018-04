Enrico Arnoldi in radio con il brano "Un'altra favola"

Dal 20 Aprile in radio e nei principali digital store "Un’altra favola", il primo singolo di Enrico Arnoldi. Il brano, scritto da Luca Sala, racconta di un amore ormai finito e dell’amarezza che ha lasciato, in questa canzone l’artista si sfoga cantando e raccontando della sua lei che lo ha lasciato alla ricerca di un altro lieto fine proprio come in una favola.





Arnoldi Enrico nasce ad Arzignano in provincia di Vicenza il 24 gennaio 1996. La passione per la musica e l’arte si dimostra fin da piccolo quando all’età di 7 anni gli viene regalato il primo microfono. Da qui in poi Enrico fa del canto la sua passione più grande, a 8 anni prende lezioni di pianoforte, all’età di 11 anni frequenta una compagnia di teatro e musical della zona; e all’età di 14 anni si iscrive all’accademia del canto di Arzignano diretta dal professore Roberto Clerici, dove intraprende un percorso di studio del canto, di crescita personale ed artistica.

Nel frattempo Enrico si diploma come "perito in chimica e biotecnologie sanitarie"’, ma segue le orme dei genitori, entrambi maestri parrucchieri, ed entra nell’attività di famiglia, riuscendo anche qui ad esprimere il suo lato artistico. Dopo sei anni di accademia di canto e molteplici esperienze sul palcoscenico, dettate anche dal teatro e dalle serate assieme alla sua band, gli "Appliance", Enrico capisce che se vuole fare davvero musica, se vuole diventare un cantante di professione , non può stare nel suo piccolo paese ma deve andare a cercare altrove.

La prima opportunità l’ha avuta partecipando al festival "la chance" che lo ha portato in semifinale nazionale. Dopo di che tenta ad avvicinarsi al mondo discografico facendo le selezioni per la Up music Rosso Al Tramonto, con a quale riesce ad ottenere un contratto e la realizzazione del suo primo inedito "Un’altra favola". Qui ha la possibilità di lavorare ed interagire con professionisti del settore, ricevendo consigli preziosi ed un supporto importante facendolo crescere come artista.