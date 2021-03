Per l'11 marzo 2021 sono previste le prime estrazioni della lotteria degli scontrini.

Sono circa 4 milioni gli italiani che concorrono per aggiudicarsi uno dei 10 premi da 100.000 € ciascuno messi in palio. In pratica, tutti coloro che abbiano richiesto un Codice Lotteria e lo abbiano poi esibito all’esercente abilitato al momento di un acquisto effettuato lo scorso mese di febbraio.

Ma anche 10 esercenti presso cui sono stati effettuati degli acquisti potranno vincere 20.000 €.

Tutto bene, quindi? Solo in parte, perché in realtà le reali probabilità di una vincita sono in percentuale molto, ma molto basse.