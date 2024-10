Fondata nel 1996 a Vicenza, Euroristorazione è un’azienda attiva nel comparto della ristorazione collettiva. Grazie alla lunga esperienza e alla costante attenzione alla qualità, è diventata negli anni un punto di riferimento per enti pubblici e privati come scuole, aziende, ospedali e comunità religiose.



Euroristorazione: pasti equilibrati e attenzione alla stagionalità

Realtà consolidata nel settore, Euroristorazione è impegnata per una ristorazione collettiva attenta alla qualità e all’innovazione, con soluzioni alimentari su misura che rispettano le esigenze alimentari. L’azienda crea infatti menu personalizzati in linea con gli indirizzi nutrizionali nazionali e locali, garantendo pasti sani, bilanciati e ispirati alla dieta mediterranea. Gli elementi centrali nelle sue attività includono la scelta di fornitori locali e l’attenzione alla stagionalità del cibo, veri e propri pilastri della filosofia aziendale. Euroristorazione risponde, inoltre, alle specifiche esigenze alimentari negli ambienti di cura come gli ospedali o come nel caso dell’assistenza domiciliare. In ambito privato opera anche per aziende prive di cucina interna, occupandosi parallelamente di attività quali la progettazione e la riqualificazione degli spazi e delle cucine. Nel corso degli anni, l’offerta è stata integrata con servizi di mensa automatica e facility management.



Il modello Euroristorazione: gestione efficiente e impegno ecologico

Tra i valori centrali di Euroristorazione anche quelli dell’innovazione e della tutela ambientale. Nel primo caso, l’azienda utilizza software gestionali avanzati e piattaforme digitali per un servizio sempre efficiente e trasparente. Per quanto concerne l’attenzione alla sostenibilità, Euroristorazione è impegnata con pratiche virtuose come la riduzione degli sprechi alimentari – anche in questo caso con avanzati software di pianificazione e previsione dei pasti – e la donazione delle eccedenze alle organizzazioni benefiche. Favorisce, inoltre, l’uso degli imballaggi biodegradabili o riciclabili e le piattaforme logistiche che evitano i mezzi pesanti, oltre a utilizzare detergenti certificati Ecolabel ed energia pulita proveniente da impianti fotovoltaici presenti in alcuni dei centri cottura. Un impegno su diversi fronti, dunque, che è valso a Euroristorazione anche diversi riconoscimenti: tra questi il Premio Industria Felix 2023 come “Miglior impresa del settore ristorazione per performance gestionale, affidabilità finanziaria Cerved e sostenibilità con sede legale nella Regione Veneto” e l’inclusione tra le “1.000 imprese best performer 2023 - Vicenza”.