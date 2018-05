MOVIMENTO IDEA SOCIALE A CASERTA FESTEGGIA LA MAMMA CON UNA PETIZIONE

Caserta, Piazza Vanvitelli, ore 10,00. Indiscusso protagonista MOVIMENTO IDEA SOCIALE , tavolo raccolta firme per assegno familiari alle casalinghe, Relatore FABIO SIMEONE e MARTA FABOZZI.

Riscontro incredibile da parte dei Casertani. Con educazione e rispetto ci sono stati dibattiti sulla politica attuale, scambi di opinioni, giovani che hanno esposto il loro interessamento a livello Provinciale.

Una bellissima esperienza che ripeteremo al più presto. MOVIMENTO IDEA SOCIALE, ricominciare a costruire dal territorio, aprendo nuove sezioni, ricevendo innumerevoli richieste di nuovi iscritti, tra il popolo, per il popolo, ascoltare i cittadini per poi poter crescere con la forza di chi conosce i veri problemi, e cercare le giuste soluzioni e non le pagliacciate che sono state fatte fin'ora, esempio cambiare nome ad Equitalia, una presa in giro da chiedersi, ma questi ci sono o ci fanno?

Abbiamo un'enciclopedia di cose da fare, forse non riusciremo a farle tutte, ma noi ci proviamo e con il vostro aiuto forse qualche cosa di buono riusciremo a farlo, perchè nessuno combatterà le nostre battaglie, ricordiamocelo. Tra il Popolo, Con il Popolo, Per il Popolo.