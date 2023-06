Il 23 giugno è uscito nelle sale americane l'adattamento cinematografico di God is a Bullet, il romanzo pulp di Boston Teran, con Nikolaj Coster-Waldau, il premio Oscar Jamie Foxx e Maika Monroe, travolto da una serie di giudizi sprezzanti da parte della critica americana.

In sostanza sono state pesantemente criticate le scelte del regista Nick Cassavetes che sembra essersi concentrato maggiormente su scene dalla violenza gratuita, esasperate da una trama che non riesce a trovare la sua naturale identità.

Frank Scheck (The Hollywood Reporter) lo ha definito "un esercizio di brutale nichilismo" mentre Jeannette Catsoulis (The New York Times) ha parlato di una "squallida saga di salvataggio e vendetta".