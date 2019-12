Le "perfide" sardine, mai pesce si rivelò più indigesto per il sovranismo ed il suo profeta Matteo Salvini, domenica hanno organizzato un flash mob pure a Castelnovo ne' Monti, dove il segretario della Lega si era rifugiato per tenere un comizio per le prossime regionali in Emilia Romagna.

Pure a Castelnovo le sardine hanno "asfaltato" Salvini riempiendo piazza Peretti, mentre il "regista" del comizio di Salvini si vedeva costretto a riprendere solo la prima fila dei non intervenuti che sono andati ad ascoltare l'ex ministro.







Ma il dispiacere peggiore, per il capitano, è stato quello di vedere il flash mob di Milano, della "sua" Milano, dove le sardine hanno riempito piazza Duomo, dove si è svolta la manifestazione, perché piazza dei Mercanti - indicata all'inizio dagli organizzatori - non avrebbe potuto contenere tutti coloro che poi hanno partecipato all'evento.







E per capire che l'Italia non si Lega le immagini valgono più di mille parole.





FIRENZE



NAPOLI





TREVISO





FERRARA



TARANTO