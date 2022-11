"Anvedi 'sti medichi. Vonno facce crede che li migranti c'hanno pure li problemi spicologgici. Ma li mortacci..."

Il sor presidente Meloni non ha digerito che i migranti di Humanity 1, Geo Barents e Rise Above siano stati fatti scendere a terra, tutti... per l'evidente figura di ... vedete voi... conseguente all'aver voluto in precedenza impedirne lo sbarco.

Incassata la figura di ... vedete voi... il sor Meloni ha dovuto inventarsi una scusa da rivendere ai fanatici del post-fascismo per far creder loro che lo sbarco sia stato un'alzata d'ingegno dei medici dell'Usmaf.

Ecco come il sor Meloni ha rigirato la frittata. ricostruendo la vicenda in una dichiarazione rilasciata all'assemblea dei gruppi parlamentari di FdI (fonte Ansa) in questi termini:

"Sui giornali ho letto stamattina titoli surreali, distanti dalla realtà. Ad esempio non è dipesa dal governo la decisione dell'autorità sanitaria di far sbarcare tutti i migranti presenti sulle navi ong, dichiarandoli fragili sulla base di possibili rischi di problemi psicologici. Scelta, quella dell'autorità sanitaria, che abbiamo trovato bizzarra.Il governo italiano sta rispettando tutte le convenzioni internazionali e il divieto imposto a queste navi ong di sostare in acque italiane, oltre il termine necessario ad assicurare le operazioni di soccorso e assistenza dei soggetti fragili, è giustificato e legittimo. A bordo di queste navi non ci sono naufraghi, ma migranti: le persone sono salite a bordo in acque internazionali trasbordando da altre unità navali di collegamento e la nave che li ha presi in carico è attrezzata ed equipaggiata per ospitarli e provvedere a tutte le loro esigenze di accoglienza. ...Quello che continua a stupirmi è che una intera parte d'Italia remi contro l'interesse nazionale italiano. Questa è una cosa alla quale non riuscirò mai ad abituarmi. La sinistra sembra felice di vedere l'Italia attaccata e possibilmente umiliata, ma noi invece lavoriamo per una Italia rispettata a livello internazionale.Il tema della legalità che consideriamo un tratto distintivo di questo Governo: bisogna tornare a rispettare le regole e questo vale per ogni ambito. È finita la repubblica delle banane in cui si vessano i cittadini e che piace tanto alla sinistra: si può fare tutto, nel rispetto delle leggi e nel rispetto degli italiani che le leggi le rispettano".

È evidente che "uno" che descrive dei gommoni sgonfi o delle carrette senza carburante cariche di persone che galleggiano in mare a malapena come unità navali di collegamento è uno che o pensa di parlare a degli idioti oppure pensa di voler far concorrenza a Crozza.

Per questo le persone normali, gli italiani normali non i fascisti post o neo, non riescono ad abituarsi alle castronerie in stile Trump a cui il sor Meloni evidentemente si ispira ed è è per questo che continuano a fare l'interesse nazionale denunciando la sfacciataggine di un premier che umilia l'Italia facendo dispetto a dei disgraziati solo per interessi di misera e becera propaganda elettorale.

Il sor Meloni, bontà sua, dovrebbe farsi spiegare che i naufraghi salvati dalle ong rappresentano - fonti Viminale - neppure il 20% dei migranti che ogni anno sbarcano in Italia e che quel poco che era stato fatto per impedire che finissero per essere un problema di sicurezza e ordine pubblico è stato smantellato da quel diversamente genio del suo alleato, Matteo Salvini.

Il sor Meloni e il suo governo non rispettano le convenzioni internazionali e remano contro l'interesse nazionale italiano. Basta fake news e basta umiliare l'Italia, che non è fatta solo di fascisti, a livello internazionale.