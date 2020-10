L’album d’esordio come cantautrice dell’attrice comica e violinista Marta Pistocchi, TOPONOMASTICA, debutta a Milano il 3 ottobre, al Centro Culturale Rosetum, all'interno del Festival del Giullare TEATRO CANZONE COMICO, con lo spettacolo omonimo. L'ingresso libero alle ore 17.00 - Via Pisanello, 1 Milano.

Prima però, domani, venerdì 2 ottobre, sarà disponibile in digital download e su tutte le piattaforme digitali “TOPONOMASTICA”.

Diplomata in violino all’Accademia Internazionale della Musica di Milano e al Conservatorio di Piacenza, Marta Pistocchi è un’artista creativa, poliedrica, originale che da sempre nutre un forte interesse per la musica popolare dell'Est europeo, balcanica e rom, un amore che l’ha portata a stringere collaborazioni con diversi musicisti professionisti del genere come Jovica Jovic, fisarmonicista rom serbo.

In seguito, appassendosi ad altri generi come lo swing e il jazz manouche, Marta Pistocchi fonda e suona in diverse formazioni. Dal 2010 diventa parte dell'Orchestra di via Padova (l’orchestra multietnica di Milano), collaborando negli anni con numerosissime formazioni e artisti (Paolo Rossi, La Crus, Banda Osiris, Jerry Calà, Andrea Mirò, Alberto Fortis ecc..). Nel 2011, dopo una lunga formazione come clown e attrice comica, Marta Pistocchi realizza “Grand Cabaret de Madame Pistache”, un one-woman-show comico musicale che nel 2012 è arrivato in finale al concorso nazionale promosso dalla Federazione Nazionale Arti in Strada nella categoria “one man show”. Il 2017 pubblica il disco strumentale “Sviolinate” (un album interamente composto da violino e loop station) e entra a far parte della compagnia di circo contemporaneo Circo Zoè. Dalla stagione 2016-2017, Marta Pistocchi è polistrumentista e rumorista di scena per la storica compagnia marionettistica Gianni e Cosetta Colla per lo spettacolo “Le avventure di Pinocchio”.

La Libreria-Bistrot Anarres di Milano, dopo i due "debutti", presenterà con una serata evento lo spettacolo comico musicale omonimo, dell'artista poliedrica e originale. Via Pietro Crespi, 11 – ore 21.

© Angelo Antonio Messina