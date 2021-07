La Francia, dove ieri il segretario di Stato Clément Beaune in una intervista su BfmTv non aveva escluso un possibile ripristino del coprifuoco, oggi ha registrato un'impennata notevole nel numero dei contagi: 18mila nelle ultime 24 ore, un livello così alto di contagi in una sola giornata, non si verificava da metà maggio.

Un incremento mai visto prima, secondo il ministro della Salute Olivier Véran, la cui responsabilità è attribuibile alla diffusione della variante delta.

"Questo – ha detto Veran rivolgendosi all'Assemblea Nazionale – equivale ad un aumento della circolazione del virus dell'ordine del 150% in una settimana: non abbiamo mai visto una cosa del genere, né con il ceppo iniziale, né con la variante inglese, né con quella sudafricana, né brasiliana".

Non solo. Il ministro ha poi posto l'accento sul fatto che "il virus circola molto più in fretta nei giovani", ed è probabilmente anche per questo che, parlando delle misure anti-Covid, ha poi aggiunto che "la vaccinazione è una chance, un diritto, ma può diventare un dovere".