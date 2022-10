I FINALISTI DELLA 62a EDIZIONE DEL PREMIO NAZIONALE FRASCATI POESIA ANTONIO SECCARECCIA

ROBERTO AMATO: Quartetto per la fine del tempo (elliot)

CHRISTIAN SINICCO: Ballate di Lagosta (Donzelli)

MARY B. TOLUSSO: Apolide (Mondadori)



Roberto Amato: Con Quartetto per la fine del tempo di nuovo Roberto Amato ci spiazza come fece agli inizi con Le cucine celesti. Lento, inesorabile, c’è ora nella sua poesia un tempo “musicale”, fatto d’aria, che a volte «rade al suolo le cose, le rende fragili», porta a una forma di purezza, alla dimenticanza di sé stessi.



Christian Sinicco: Ballate di Lagosta di Christian Sinicco è libro vicino «a tutto ciò che è finito», al tutto che è infinito. Chiedono queste ballate «la cittadinanza del mondo»; e noi non ci stanchiamo di «guardare

lo specchio d’acqua del pozzo», di sentirci come «i fichi caduti dall’albero» mentre «in alto si azzurra».



Mary B. Tolusso: Apolide di Mary B. Tolusso rivela un poeta in cerca di sé, dal chiaro dettato. Entra la lama della sua scrittura (pronuncia intensa e insieme misurata) a dire forte che «la gente non sa con chi stare». E noi stessi più non sappiamo «da che parte ci tirano le ombre, se bisogna vivere / con i vivi o con i morti».



Come di consuetudine, studenti delle Scuole Medie Inferiori e Superiori del territorio lavoreranno sui testi dei tre poeti. La cerimonia di premiazione si svolgerà sabato 3 dicembre alle ore 18.00 presso l’Auditorium delle Scuderie Aldobrandini di Frascati.

Il Premio è organizzato dall’Associazione Frascati Poesia in collaborazione con il Comune di Frascati.

