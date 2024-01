Andrea Ottavini, in arte KEYS, è un cantautore, pianista, compositore e producer di Ascoli Piceno, vincitore del Premio “Nuovo Imaie” alle finali nazionali del “Il Cantagiro” edizione 2022. L’artista realizzerà un live tour di 6 tappe nelle Marche, Umbria e Lazio dal 20 Gennaio al 27 Febbraio 2024.

Un percorso live che farà conoscere ad un vasto pubblico non solo la sua musica ma anche l’intero lavoro artistico che sta alle spalle. Il Tour è un progetto realizzato con i fondi dell’articolo 7 L. 93/92 del Bando Nuovo Imaie 2021/2, che mira a promuovere il settore musicale, soprattutto per l’attività concertistica e le esibizioni dal vivo di artisti emergenti, individuati tra i vincitori di Premi e/o Concorsi canori di qualità, tra i quali appunto troviamo “Il Cantagiro” che, per il suo valore storico ed artistico, è rientrato tra i progetti finanziabili. L’Istituto Imaie sostiene, attraverso un contributo, gli operatori che danno spazio e opportunità a talenti emergenti, con riguardo agli interpreti esecutori e in particolare alla presentazione di un repertorio “inedito” e “originale”. E KEYS rappresenta uno degli esempi più virtuosi di questa motivazione, il cui genere musicale è basato sulla sperimentazione, con l’intento di abbattere certe etichette acquisite: in ogni brano, sonorità rock e pop si mescolano alla musica classica, al blues, all’elettronica, al cantautorato. Il tutto come servizio e mezzo di racconto, così come accade nell’opera (progressive rock) e nel musical, generi ai quali spesso viene associata la sua produzione.

Nel suo ultimo album “#Provadiesistenza”, riassume un viaggio sonoro attraverso le emozioni, dimostrazione inequivocabile del nostro essere “vivi, pensanti e creatori”. Le canzoni invitano alla riflessione, grazie ai testi che affrontano temi diversi: parlano di sogni e speranze da ritrovare (come in “Etere”, brano presentato al Cantagiro 2022 insieme a Jacopo Sabbatini), di amore nel senso di attrazione ed imbarazzo (in “Cose Da Dirti”) o come valore universale (“Immortali”). C’è anche il tema del dolore intimo (come nella ballad “Impossibile”), nostalgico (“Bianche Pagine”) o più ampio (la tematica di guerra ed autodistruzione dell’aggressiva “Il Velo”). Durante i live, KEYS porterà sia il repertorio di propria produzione che quello di “cover” di famosi autori, esibendosi nella maniera in cui la sua musica nasce: pianoforte e voce, creando un’atmosfera unica di vere e proprie “ confidenze musicali” che raccontano la storia di chi negli anni ha compiuto scelte, è caduto e si è rialzato con una nuova consapevolezza.

Le tappe del Live Tour sono organizzate dalla società “DRB Srl” di Beniamino Chiappetta, agenzia di booking e management, il cui programma prevede le seguenti prime date per il mese di Gennaio ed inizio Febbraio 2024:

20 Gennaio 2024

“Hotel Universo” Via Vecchia Fiuggi, 211 - Fiuggi (FR)

26 gennaio 2024

“Mister Hyde Pub” Via Nursina, 11 - Spoleto (PG)

27 Gennaio 2024

Location “Mathreex Center “ - Via Flaminia Km 186 - Gualdo Tadino (PG)

28 Gennaio 2024

“Stazione Birra” - Via Placanica, 172 - Roma



2 Febbraio 2024

“Osteria e Botteghe Francescane “ - Piazza San Francesco - Ascoli

Il tour si concluderà con un’ultima data prevista a febbraio.