On air su tutti i playstore di musica digitale “RIFLESSO”, il nuovo singolo del tiktoker ANDREX. Il brano è stato prodotto da Nico Fanelli NFMPS ed è incentrato sulla tematica amore-amicizia. Il protagonista infatti rimugina sul perché sia finita la storia d’amore con la sua lei, una cara amica conosciuta tra i banchi di scuola.

“Il brano è incentrato- spiega Andrex - su un flusso di coscienza continuo del protagonista. Questo flusso e l'immagine che lui ha in mente, è come un riflesso di come poteva essere la sua vita con lei solo in amicizia senza dar quel bacio che ha rovinato tutto”. Un singolo, insomma, che ripercorre situazioni che capitano spesso nella vita quotidiana in cui si rischia di rovinare un'amicizia .

“Questa canzone - dice ancora Andrex - l’ho scritta in 3 minuti e mezzo, 8 mesi fa. Mi ricordo che non riuscivo a prendere sonno e mi si è accesa la lampadina. Ho iniziato a tirare giù “riflesso” di getto e non ho mai modificato una parola, mi è venuta un’ispirazione improvvisa. Il mio stile urban pop è unico nel mio genere dando sempre un’impronta inconfondibile agli ascoltatori”.



CENNI BIOGRAFICI SULL'ARTISTA

Andrea Passamonte, in arte Andrex, nasce a Chivasso, in Piemonte nel 1993. Fin da quando era bambino nutre la passione per la musica. Andrea è un polistrumentista e si occupa di musica pop. Andrea è anche un tiktoker e vanta più di 260.000 followers. Nei suoi video ci mette ironia e divertimento. Il suo brano d’esordio è stato Polaroid che è stato inserito anche nella compilation Very Indies 2021, lanciato dall’etichetta discografica indipendente e primo e unico distributore DIY del Sud Italia per artisti indipendenti MusicBroker.It fondata da Antonio Meccariello.



