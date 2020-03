Aveva 90 anni l'attore svedese, naturalizzato francese, Max Von Sydow. Nominato due volte all'Oscar, come miglior attore protagonista per "Pelle alla conquista del mondo" nel 1989 e come miglior attore non protagonista per "Molto forte, incredibilmente vicino" nel 2012, tra cinema e tv ha partecipato a circa un centinaio di film. La sua ultima apparizione è nel Trono di Spade.

Il suo primo ruolo importante nel cinema risale al 1957 con "Il settimo sigillo" di Ingmar Bergman, dove interpreta il ruolo di un cavaliere impegnato in una fatale partita a scacchi con la Morte. Con Bergman è stato interprete di ben 14 pellicole.