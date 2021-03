La Dirigente Scolastica, Avv. Nicoletta Montecchi, della Scuola Primaria Direzione Didattica 2° Circolo di Domodossola attraverso il Canale YouTube D.D. Circolo 2 Domo ha lanciato la pubblicazione giornaliera dalle ore 15 a partire dall'8 Marzo 2021 di un video-messaggio alla comunità scolastica in Dad dall'8 Marzo 2021.

Sono stati già inseriti 5 video, ad oggi 12 Marzo 2021, con i messaggi agli alunni della scuola di Domodossola.

Il video messaggio della Dirigente Avv. Nicoletta Montecchi del 12 Marzo 2021 (da YouTube)

La Scuola ha mantenuto da 15 Marzo i cancelli aperti come segno di accoglienza e speranza e messaggio agli alunni: "il vostro ritorno è atteso a braccia aperte".

"'Io non ci sto perché voglio le mie maestre dal vivo'. I bambini della Primaria Kennedy hanno realizzato decine di disegni e cartelli che da questa mattina campeggiano sui cancelli e sulle recinzioni della scuola in via San Francesco. Una forma di protesta colorata e silenziosa organizzata dai genitori e messa in atto dai bimbi in Didattica a distanza fino almeno al 19 marzo".



Fonte: ossolanews.it