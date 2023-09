Venerdì 8 settembre 2023 al MOLO Brescia arriva Mau P (nella foto), top dj olandese dal sound house davvero particolare, una delle star in maggior ascesa nello scenario internazionale. La sua "Drugs from Amsterdam" conta su Spotify qualcosa come 112 milioni di ascolti, mentre sulla stessa piattaforma gli ascoltatori mensili sono oltre 5 milioni. Se pensiamo che superstar italiane come Ligabue e Vasco Rossi non arrivano a 2 milioni di ascoltatori mensili, capiamo immediatamente il livello di successo globale di questo artista.

MOLO Brescia, gestito dallo stesso staff che ha portato al successo Circus Brescia e River Soncino, non è nuovo ad ospitare artisti di questo livello. Tra gli italiani, al Molo ricordiamo Guè ed Achille Lauro e presto sarà la volta di un'altra star per una fine di stagione d'eccellenza (ma è resto per parlarne), mentre al Circus nel dicembre nel 2022 arrivò Hugel, creatore di successi mondiali come le recenti "Marianela", "Morenita" e prima creatore del remix di "Bella Ciao" inserito nella colonna sonora della serie di culto "La casa di carta".

Giovanissimo, già protagonista in giugno 2023 al Nameless di Lecco, il più importante festival italiano, Mau P ha pubblicato dischi con label come Armada. Il suo primo disco, la già citata 'Drugs From Amsterdam' ha raggiunto il traguardi importante di 90 milioni di ascolti su Spotify e gli altri canali musicali. "Credo di essermi reso conto del successo di questo brano quando tanti dj appartenenti ai più diversi generi hanno cominciato a suonarla nei loro set", ha dichiarato in una recente intervista a Dj Mag Italia. "La traccia piaceva ad artisti che pubblicano su Afterlife come Kevin De Vries, o Adriatique quindi più affini alla melodic, ma anche gente come Fisher o come Tiësto. Quando ho visto quindi che trascendeva dalla sola tech house, mi sono accorto che era qualcosa che poteva spingersi oltre".

MOLO Brescia, è la discoteca giardino che fa scatenare la città e non solo, anche per tutta l'estate 2023. Le novità della location sono moltissime, tutte da vivere. Nuovi spazi, nuove tecnologie, nuove collaborazioni e ovviamente sul palco arrivano molti degli artisti più attivi in Italia e non solo, sul palco, al mixer di uno dei locali estivi di riferimento. Ci sarà tempo e modo per raccontare tutto questo e tutte le serate che animeranno il club, nel weekend e durante la settimana, per tutta la nuova stagione. Da tempo MOLO - Brescia è infatti gestito da chi ha portato al successo nel tempo sia Circus beatclub a Brescia (che ha appena compiuto 24 anni di successi), sia River a Soncino (CR), ovvero dal team coordinato da Antonio Gregori. E' un riferimento per chi vuol ballare con stile... e non solo.

L'estate '23 al MOLO - Brescia ha uno slogan che mette da solo prima di tutto allegria: Summer Together. In italiano potremmo tradurlo un'estate da vivere insieme. I due ragazzi sorridenti ritratti sdraiati su un prato pieno di margherite, il simbolo di una nuova stagione che sta iniziando.



