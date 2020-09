Mi verrebbe da dire notizia bomba. Mi riferisco a quella che la tronista del trono Classico di Uomini e donne, ossia Jessica Antonini, ha mollato ogni tipo di indugio e ha già fatto la sua scelta con larghissimo anticipo.

Il programma di Maria de Filippi era appena iniziato da 2 settimane e quindi si pensava che la tronista Jessica Antonini avrebbe aspettato ancora un pò di tempo.

Ma una cosa era apparsa certa fin dal primo momento, ossia che il suo interesse per il corteggiatore Davide Lorusso era palpabile. Per capirci meglio, era il corteggiatore che assomigliava a Can!

Il tutto si è svolto nello studio di Uomini e donne dove i due si sono abbracciati con grande calore al termine dell'esterna che li aveva visti protagonisti.